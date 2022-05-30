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    Ердоган подзвонив до Путіна: що обговорювали

    Ердоган і Путін поговорили про війну в Україні - Ердоган подзвонив до Путіна: що обговорювали
    Ердоган і Путін поговорили про війну в Україні
    фото з відкритих джерел

    Президент Туреччини заявив про готовність організації зустрічі України, Росії та ООН у Стамбулі

    Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок, 30 травня, провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомила пресслужба турецького президента.

    Зокрема, під час перемовин Ердоган заявив про готовність організації зустрічі України, Росії та ООН у Стамбулі. Також турецький лідер висловив готовність, щоб його країна взяла участь в механізмі моніторингу між сторонами.

    «Під час розмови обговорювалися регіональні питання, зокрема українсько-російська війна, а також відносини Туреччини та Росії. Також президент Ердоган заявив, що необхідні кроки, які мінімізують негативні наслідки війни та зміцнять довіру шляхом якнайшвидшого відновлення основи миру між Росією та Україною», – йдеться в офіційній заяві.

    Варто зазначити, що після розмови з Путіним президент Туреччини планує поговорити з українським колегою Володимиром Зеленським.

    Як стало відомо 28 травня, президент Російської Федерації Володимир Путін готовий провести переговори з главою України Володимиром Зеленським. Про це він заявив у розмові з французьким лідером Емануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

    Раніше про те, що Кремль хоче переговорів із Зеленським заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.

    Теги: Реджеп Таїп Ердоган росія окупанти ООН війна путін Україна президент окупація #stoprussia
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    Ердоган подзвонив до Путіна: що обговорювали