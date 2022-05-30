Ердоган подзвонив до Путіна: що обговорювали

Ердоган і Путін поговорили про війну в Україні

Президент Туреччини заявив про готовність організації зустрічі України, Росії та ООН у Стамбулі

Президент Туреччини Реджеп Таїп Ердоган у понеділок, 30 травня, провів телефонну розмову з російським диктатором Володимиром Путіним. Про це повідомила пресслужба турецького президента.

Зокрема, під час перемовин Ердоган заявив про готовність організації зустрічі України, Росії та ООН у Стамбулі. Також турецький лідер висловив готовність, щоб його країна взяла участь в механізмі моніторингу між сторонами.

«Під час розмови обговорювалися регіональні питання, зокрема українсько-російська війна, а також відносини Туреччини та Росії. Також президент Ердоган заявив, що необхідні кроки, які мінімізують негативні наслідки війни та зміцнять довіру шляхом якнайшвидшого відновлення основи миру між Росією та Україною», – йдеться в офіційній заяві.

Варто зазначити, що після розмови з Путіним президент Туреччини планує поговорити з українським колегою Володимиром Зеленським.

Як стало відомо 28 травня, президент Російської Федерації Володимир Путін готовий провести переговори з главою України Володимиром Зеленським. Про це він заявив у розмові з французьким лідером Емануелем Макроном та канцлером Німеччини Олафом Шольцом.

Раніше про те, що Кремль хоче переговорів із Зеленським заявив глава МЗС РФ Сергій Лавров.