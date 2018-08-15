Ердоган виступив проти «капіталістичного» iPhone



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Саме Apple тепер є втіленням в Туреччині «капіталістичної» Америки, замінивши колу

У Туреччині чиновники закликають не купувати iPhone, а віддати перевагу, наприклад, продукції Samsung. Такі заяви стали продовженням конфронтації Туреччини і США.

Про це пише PhoneArena.

Зокрема, президент Туреччини Реджеп Ердоган закликав громадян країни відмовитися від «капіталістичного» iPhone.

На думку чиновників, замість смартфонів Apple краще використовувати продукцію корейського бренду Samsung. В крайньому випадку, запевняють в Туреччині, «у нас також є своя продукція Venus Vestel».

Ця «рекомендація» може торкнутися 80 мільйонів жителів Туреччини.

За оцінками експертів, близько 15% місцевого ринку пристроїв для мобільного зв'язку належить iPhone, і нещодавно Apple навіть поставила мільйони iPad для турецьких шкіл.

Видання відзначає, що саме Apple тепер є втіленням «капіталістичної» Америки, замінивши колу, яка була таким символом під час «холодної війни».

Раніше повідомлялося, що Ердоган закликав громадян обмінювати долари і євро на національну валюту та пообіцяв обороняти країну від економічних атак.

Джерело: Новое Время