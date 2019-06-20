Ердоган звинуватив владу Єгипту у вбивстві Мурсі



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Ердоган впевнений, що Мурсі не помер з природних причин

Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган звинуватив владу Єгипту у вбивстві єгипетського екс-президента Мухаммеда Мурсі.

Про це передає DW.

На думку Ердогана, Мурсі не помер з природних причин, а був убитий нинішньою владою країни.

Він запевнив, що Туреччина зробить все, щоб притягнути владу Єгипту до відповідальності за вбивство в міжнародних судах.

Крім того, він закликав Організацію ісламського співробітництва зробити те, що необхідно.

Відзначимо, в Каїрі на суді помер колишній президент країни Мохамед Мурсі,який був першим демократично обраним главою держави в сучасній історії країни. Колишній президент і голова організації «Брати-мусульмани»перебував під вартою з 2013 року, після того як був скинутий в результаті масових протестів проти його правління. Мурсі звинувачувався в шпигунстві.