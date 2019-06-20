  1. Головна
  2. Новини

    Натисніть «Подобається», щоб читати
    Glavcom.ua в Facebook

    Я вже читаю Glavcom в Facebook

    Новини

    Ердоган звинуватив владу Єгипту у вбивстві Мурсі

    • Розсилка

    Ердоган впевнений, що Мурсі не помер з природних причин

    Президент Туреччини Реджеп Тайіп Ердоган звинуватив владу Єгипту у вбивстві єгипетського екс-президента Мухаммеда Мурсі.

    Про це передає DW.

    На думку Ердогана, Мурсі не помер з природних причин, а був убитий нинішньою владою країни.

    Він запевнив, що Туреччина зробить все, щоб притягнути владу Єгипту до відповідальності за вбивство в міжнародних судах.

    Крім того, він закликав Організацію ісламського співробітництва зробити те, що необхідно.

    Відзначимо, в Каїрі на суді помер колишній президент країни Мохамед Мурсі,який був першим демократично обраним главою держави в сучасній історії країни. Колишній президент і голова організації «Брати-мусульмани»перебував під вартою з 2013 року, після того як був скинутий в результаті масових протестів проти його правління. Мурсі звинувачувався в шпигунстві.

    Туреччина вбивство президент
    Якщо ви знайшли помилку в тексті, виділіть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter
    Коментарі ()
    1000 символів залишилось
    НАЙПОПУЛЯРНІШЕ