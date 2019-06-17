Експрезидент Єгипту Мурсі помер у суді



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Мухаммед Мурсі

Мухаммеда Мурсі вважають першим президентом Єгипту, якого було обрано демократичним шляхом у 2012 році

Експрезидент Єгипту Мухаммед Мурсі помер під час судового засідання. Про це повідомляє BBC із посиланням на місцеве телебачення.

Колишнього президента Єгипту Мухаммеда Мурсі вважають першим президентом країни, якого було обрано демократичним шляхом у 2012 році після повалення режиму Хосні Мубарака внаслідок так званої «арабської весни».

Він пробув на посаді лише рік, після чого був усунений від влади внаслідок військового путчу. Пізніше на двох судових процесах Мурсі засудили до загалом 45 років ув'язнення та смертної кари. Утім, останній вирок був скасований наприкінці 2016 року.

Рух «Брати-мусульмани» після повалення Мурсі заборонили, а понад 1400 прихильників експрезидента - стратили. Ще понад 40 тисяч прихильників Мурсі, за даними правозахисної організації Human Rights Watch, ув'язнили. В ООН масові смертні вироки назвали «безпрецедентними в новітній історії». А нинішньому правителю Єгипту Абделю Фаттаху аль-Сісі правозахисники закидають проведення ще репресивнішої політики, ніж за часів Мубарака.