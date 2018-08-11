Естонія не знайшла помилково випущену ракету НАТО



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Іспанський винищувач Typhoon

Військовослужбовці оглянули близько 200 гектарів території

Сили оборони Естонії після ретельної перевірки не знайшли в районі імовірного падіння ракету «повітря-повітря», випущену 7 серпня помилково з винищувача ВПС Іспанії.

Військовослужбовці 1-ї піхотної бригади перевірили металодетекторами територію близько 600 квадратних метрів і потім оглянули близько 200 гектарів.

«Оскільки у ґрунті було виявлено безліч помилкових сигналів, то ми за допомогою екскаваторів прибрали поверхневий шар грунту на глибину приблизно півметра і продовжили пошуки за допомогою глибинних детекторів», - розповів начальник центру розмінування Сил оборони Естонії капітан Кармо Саар, який керував роботами.

За його словами, на глибині до шести метрів детектор теж не виявив сигналів, які вказують на наявність фрагментів ракети.

Кармо Саар не виключив, що детектор не зміг виявити алюмінієві шматки ракети в товстому шарі глини на такій глибині.

Пошуки ракети будуть продовжені з повітря, пообіцяв командувач ВПС Естонії полковник Рііво Валга, але не виключив, що її не зможуть знайти, якщо вона впала в болотистий ґрунт.

Нагадаємо, 7 серпня під час навчального польоту на півдні країни винищувач ВПС Іспанії Eurofighter помилково випустив ракету класу «повітря-повітря».

Згодом у Військово-повітряних силах Естонії повідомили, що знайшли з «ймовірністю 95%» помилково випущену іспанським винищувачем бойову ракету класу «повітря-повітря».

Раніше повідомлялося, що країни НАТО планують застосування винищувачів F-35 в Європі.