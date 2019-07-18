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    Естонський автобусний перевізник запускає маршрути у Київ

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    Автобуси ходитимуть між Києвом і Таллінном тричі&nbsp;на тиждень&nbsp; - Естонський автобусний перевізник запускає маршрути у Київ
    Автобуси ходитимуть між Києвом і Таллінном тричі на тиждень 

    Ціна проїзду в одну сторону не перевищить 55-60 євро

    З України в Естонію і назад можна буде дістатися на автобусах компанії Baltic Shuttle. Комфортабельні лайнери ходитимуть за маршрутом Таллінн - Пярну - Вільнюс - Київ.

    Про це повідомляє портал Autocentre.ua.

    «За словами члена правління компанії-перевізника Ігоря Пашука, наразі триває робота над дозвільними документами для транзиту через Латвію і Білорусь», - йдеться у повідомленні.

    Планується, що автобуси ходитимуть між Києвом і Таллінном три рази на тиждень. Причому один рейс буде закріплений за Baltic Shuttle, а два інших - за перевізниками-партнерами.

    «Ціна проїзду в одну сторону не перевищить 55-60 євро. Нагадаємо, що наразі за маршрутом Таллінн - Київ ходять автобуси двох перевізників - Ecolines і Temptrans», - підкреслює видання.

    11 червня найбільший оператор автобусних перевезень в Європі, компанія FlixBus, оголосила про свій вихід на український ринок.

    Нагадаємо, наприкінці вересня минулого року у перший рейс відправився поїзд «Чотири столиці» — міжнародний пасажирський потяг сполученням Київ — Мінськ — Вільнюс — Рига, який об'єднує чотири столиці європейських країн. 

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