Естонський автобусний перевізник запускає маршрути у Київ



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Автобуси ходитимуть між Києвом і Таллінном тричі на тиждень

Ціна проїзду в одну сторону не перевищить 55-60 євро

З України в Естонію і назад можна буде дістатися на автобусах компанії Baltic Shuttle. Комфортабельні лайнери ходитимуть за маршрутом Таллінн - Пярну - Вільнюс - Київ.

Про це повідомляє портал Autocentre.ua.

«За словами члена правління компанії-перевізника Ігоря Пашука, наразі триває робота над дозвільними документами для транзиту через Латвію і Білорусь», - йдеться у повідомленні.

Планується, що автобуси ходитимуть між Києвом і Таллінном три рази на тиждень. Причому один рейс буде закріплений за Baltic Shuttle, а два інших - за перевізниками-партнерами.

«Ціна проїзду в одну сторону не перевищить 55-60 євро. Нагадаємо, що наразі за маршрутом Таллінн - Київ ходять автобуси двох перевізників - Ecolines і Temptrans», - підкреслює видання.

11 червня найбільший оператор автобусних перевезень в Європі, компанія FlixBus, оголосила про свій вихід на український ринок.

Нагадаємо, наприкінці вересня минулого року у перший рейс відправився поїзд «Чотири столиці» — міжнародний пасажирський потяг сполученням Київ — Мінськ — Вільнюс — Рига, який об'єднує чотири столиці європейських країн.