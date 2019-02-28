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    Економіка та фінанси

    У потязі «чотирьох столиць» з'являться плацкарти. Вже відомі ціни

    • Розсилка
    Квиток з Києва до Риги коштуватиме 1415 гривень - У потязі «чотирьох столиць» з'являться плацкарти. Вже відомі ціни
    Квиток з Києва до Риги коштуватиме 1415 гривень

    Загалом у складі поїзда буде п’ять купейних вагонів, два плацкартні та один СВ

    З 2 березня у складі поїзда «Чотири столиці» № 31/32 Київ-Рига курсуватимуть два плацкартні вагони, вартість проїзду в яких буде значно нижчою, ніж у купейних вагонах. Про це повідомила прес-служба Укрзалізниці.

    Загалом у складі поїзда буде п’ять купейних вагонів, два плацкартні та один СВ.

    Вартість квитка в плацкартному вагоні з урахуванням комплекту постільної білизни станом на 28 лютого 2019 р. на поїзд № 31 становить:

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    • у сполученні Київ -Рига - 1415,55 грн;
    • Київ - Вільнюс - 1065,50 грн;
    • Київ - Мінськ - 805,20 грн.

    Для порівняння: вартість проїзду в купейному вагоні в сполученні Київ - Рига становить 2164 грн, а у вагоні СВ - 4283 грн.

    «Таким чином Укрзалізниця робить міжнародні подорожі поїздом до країн Балтії доступнішими широкому колу споживачів», - пояснюють у прес-службі підприємства.

    Нагадаємо, 28 вересня «потяг чотирьох столиць» відправився у перший рейс.

    Передбачається, що вартість квитка купейним вагоном до Риги становитиме близько 1855 грн (59 євро), тривалість подорожі складе 15 годин з урахуванням проходження кордонів.

    Заповнюваність вагонів поїзду «чотирьох столиць» за маршрутом Київ – Мінськ – Вільнюс – Рига становить близько 40%.

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