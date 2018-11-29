Facebook розширює можливості нової функції
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Функція під назвою «Сталося сьогодні» показує людям інформацію з міст, де вони живуть, з таких джерел, як ЗМІ, урядові відомства та місцеві громади
Соцмережа Facebook почала розширювати можливості функції, яка дозволяє людям бачити не тільки місцеві новини, а також повідомлення про зниклих людей, перекриття доріг, скоєння злочинів та шкільні оголошення. Про це повідомляє AP.
«Facebook стримано розширює (можливості - ред.) функції, що дозволяє людям бачити місцеві новини, повідомлення про зниклих людей, перекриття доріг, скоєння злочинів та шкільні оголошення», - йдеться у повідомленні.
Функція під назвою «Сталося сьогодні» показує людям інформацію з міст, де вони мешкають, з таких джерел, як ЗМІ, урядові відомства та місцеві громади.
Як повідомлялося, Facebook ще у січні цього року запустив таку функцію у шістьох американських містах, як експеримент і розширив цей список до 25. Проте, починаючи з середи 28 листопада, функція поширюватиметься на 400 міст у США та кілька міст в Австралії.
Зазначається, що цією функцією соцмережа намагається покращити свою репутацію, адже за останні кілька місяців її звинувачували в розповсюдженні дезінформації та в тому, що вона стала механізмом для втручання у вибори.
Як повідомлялося, Facebook невідомо чому масово видаляє публікації про російську агресію.