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    Facebook розширює можливості нової функції

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    Facebook дозволяє людям бачити місцеві новини, повідомлення про зниклих людей, перекриття доріг, скоєння злочинів та шкільні оголошення - Facebook розширює можливості нової функції
    Facebook дозволяє людям бачити місцеві новини, повідомлення про зниклих людей, перекриття доріг, скоєння злочинів та шкільні оголошення

    Функція під назвою «Сталося сьогодні» показує людям інформацію з міст, де вони живуть, з таких джерел, як ЗМІ, урядові відомства та місцеві громади

    Соцмережа Facebook почала розширювати можливості функції, яка дозволяє людям бачити не тільки місцеві новини, а також повідомлення про зниклих людей, перекриття доріг, скоєння злочинів та шкільні оголошення. Про це повідомляє AP.

    «Facebook стримано розширює (можливості - ред.) функції, що дозволяє людям бачити місцеві новини, повідомлення про зниклих людей, перекриття доріг, скоєння злочинів та шкільні оголошення», - йдеться у повідомленні.

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    Функція під назвою «Сталося сьогодні» показує людям інформацію з міст, де вони мешкають, з таких джерел, як ЗМІ, урядові відомства та місцеві громади.

    Як повідомлялося, Facebook ще у січні цього року запустив таку функцію у шістьох американських містах, як експеримент і розширив цей список до 25. Проте, починаючи з середи 28 листопада, функція поширюватиметься на 400 міст у США та кілька міст в Австралії.

    Зазначається, що цією функцією соцмережа намагається покращити свою репутацію, адже за останні кілька місяців її звинувачували в розповсюдженні дезінформації та в тому, що вона стала механізмом для втручання у вибори.

    Як повідомлялося, Facebook невідомо чому масово видаляє публікації про російську агресію.

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