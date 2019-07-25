Facebook видалив чотири групи акаунтів в Україні, Росії, Тайвані та Гондурасі



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Групи нібито поширювали політичну недостовірну і маніпулятивну інформацію

Соціальна мережа Facebook видалила чотири групи сторінок і акаунтів в Україні, Росії, Тайвані та Гондурасі, які поширювали політичну і недостовірну інформацію. Про це повідомив голова кібербезпеки Facebook Натаніель Глейхер.

Він повідомив, що команда кібербезпеки соціальної мережі веде розслідування щодо порушень, які в компанії називають «скоординовані недостовірні вчинки» (коли один або кілька людей ведуть акаунти з метою обману щодо джерела інформації, яку вони поширюють) по всьому світу.

«Ми проводимо розслідування щодо окремих осіб або груп, які зловживають нашою платформою з метою обману людей про те, хто вони, і наскільки популярна думка, що вони поширюють. Група може хотіти, аби думка (меседж), яку вони поширюють, виглядала як внутрішня думка з країни, коли за фактом ця думка поширюється через кордони, або група може хотіти показати, що це незалежна думка, коли насправді вона асоціюється з державою або з конкретним кандидатом», - зазначив Глейхер.

З його слів, мережі працювали окремо одна від одної та були розташовані в Україні в Луганській області, Росії, Таїланді та Гондурасі.

Глейхер додав, що у випадку однієї з мереж було заблоковано 18 акаунтів, дев’ять сторінок і три групи, у яких в сумі було близько 80 тис. передплатників, які фокусувалися на публічних обговореннях в Україні, при цьому мережа перебувала в Росії.

«Вони працювали над тим, щоб очорнити покійних українських журналістів, і вони користувалися різними методами, аби збільшити популярність думок, які вони поширювали, для того, щоб вони виглядали більш популярними, ніж воно є насправді. Керівники мережі в основному розміщували інформацію про українську політику і новини, зокрема такі теми, як відносини між Росією і Україною, а також вони займалися критикою української держави», - підкреслив Глейхер.

При цьому він додав, що через недостатню кількість доказів компанія не може визначити, хто конкретно стояв за цією мережею.

Також зазначається, що було в разі іншого з мереж було видалено 83 аккаунта, дві сторінки, 29 груп і п’ять Instagram акаунтів в мережі, яка була розташована на території Луганської області та Росії.

При цьому Глейхер не уточнив, де знаходилася мережа - на контрольованій або непідконтрольній території Луганської області.

«Основною метою цієї мережі були публічні обговорення в Україні. Ця мережа використовувалася для того, щоб викрити військових в Україні. Керівники мережі створили групи, які здавалися справжніми співтовариствами військових, і вони працювали над тим, щоб заманювати людей з Facebook на свої сайти», - зазначив він.

Також була заблокована мережа з 12 акаунтів, 10 сторінок, близько 38 тис. передплатників, яка вела діяльність з розповсюдження інформації в Таїланді з метою обговорення політичної ситуації і критики тайських демократичних активістів.

«Наше розслідування встановило, що частина цієї активності веде до людей, які знаходяться в Таїланді, але вони були пов'язані з організацією «Новий східний огляд», журналом, офіс якого розташовано в Москві», - підкреслив Глейхер.

Крім того, була заблокована мережа зі 181 аккаунта і 1488 сторінок, яка поширювала недостовірну інформацію в Гондурасі та була націлена на публічні обговорення в країні та на поширення позитивної думки про президента Гондурасу.

При цьому, зі слів Глейхера, частина цієї активності веде до людей, які ведуть соціальні мережі для уряду Гондурасу.