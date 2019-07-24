Фото украинские стюардессы в Instagram набрало более 860 тыс. лайков за неделю



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ukrinform.ua

Фотография с украинским стюардессой Дарьей баранчиков, которая представляет национального перевозчика ОАЭ компании Etihad Airways, за неделю набрала более 864 015 лайков на официальной странице авиалиний в сети Instagram

На фото Дария в униформе авиакомпании позирует на фоне небоскребов Абу-Даби.

Сначала Дария в течение года работала на круизных лайнерах, а потом подруга предложила ей попробовать себя в авиации. Удачно пройдя собеседование, девушка попала в компанию Etihad Airways.

«Там меня заметили и предложили стать частью promotion team, то есть представлять компанию на различных мероприятиях, фотографиях и видео», - говорит Дария.

На сегодня украинская красавица-стюардесса посетила уже 74 страны мира и продолжает путешествовать.

«Это и есть мое главное увлечение, вместе с фотографией и историей искусств», - добавила девушка.

instagram.com/p/Bz709SZlakh

Облюбованные корреспондентами в Instagram и Facebook фото с подписью: «Находясь в Абу-Даби, не упустите возможности насладиться панорамой города» - не первая работа Украинский для рекламы Etihad Airways. Дария имеет немало аналогичных рекламных фотографий и участвовала в съемках промо-ролике по случаю 15-летия авиаперевозчика, которое отмечалось в прошлом году.

Etihad Airways - национальная авиакомпания ОАЭ со штабквартира в Абу-Даби, вторая по величине после Emirates, базирующаяся в Дубае. Создана в 2003 году. Выполняет более 1000 рейсов в неделю по 120 направлениям. По состоянию на февраль 2018 имела флот из 117 воздушных судов Airbus и Boeing.