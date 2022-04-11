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    Події в Україні

    Офіцер НАТО назвав два міста, які може бомбити Росія

    Російські військові під час навчань в Тамбовській області - Офіцер НАТО назвав два міста, які може бомбити Росія
    Російські військові під час навчань в Тамбовській області
    фото: Міноборони РФ

    Табах не виключає сильних ударів окупантів по Одесі та Дніпру

    Росія може готувати удар з метою подальшого захоплення по Одесі та Дніпру, вважає капітан першого рангу у відставці військово-морських сил США Гаррі Табах. Про це він сказав в ефірі телемарафону, передає «Суспільне».

    «Росія діє непередбачувано, нелогічно, і пояснити їхні дії неможливо. Вбивство заради вбивства, такий культ смерті. І своєї і чужої. Незрозумілі ці дії. Очікувати можна всього, і до всього треба готуватися», – каже Табах.

    За його оцінкою, Генштаб ЗСУ нині діє набагато грамотніше, ніж це робили під час підготовки до вторгнення.

    «Зараз для мене видно, і що кажуть мої товариші – і українські, і американські військові, що є такі симптоми, що Росія показує, що хоче поділити Україну, зробивши сильний удар по Дніпру та Одесі. І ось ці розвідувальні польоти, і розвідка, що у них є. І видно, що ваші ЗСУ також до цього готуються. Зараз усі працюють на час. В усіх мало часу», – наголосив офіцер.

    «У росіян мало часу перегрупуватися та сколотити якесь військо, кинути його. І українці – часу у них також мало. Зараз кожна година, кожна хвилини, секунда – це життя українців та військових», – підсумував він.

    Нагадаємо, на авіабазі у Воронежі, за 250 км від кордону України, супутникові знімки американської компанії показують велику кількість винищувачів. Серед них є сучасні моделі літаків.

    Згідно до опублікованих знімків, серед моделей зафіксовано Су-27, один Іл-76 та інші літаки.

    Загальна кількість літаків складає 32 одиниці. Вони дислокуються на воронезькій авіабазі Балтімор.

    Теги: розвідка росія окупанти США ЗСУ НАТО війна Генштаб українці військові Україна окупація #stoprussia
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    Офіцер НАТО назвав два міста, які може бомбити Росія