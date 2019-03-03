Фахівець пояснив, чому нині багато нарікань на якість газу



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Фото: ugv.com.ua

Тричі керівник «Укргазвидобування» визнає, що кондиції газу погіршуються через низку технологічних причин

Екс-керівник «Укргазвидобування» Ілля Рибчич пояснив, чому останнім часом багато нарікань на якість газу та в чому полягає проблема. В інтерв’ю «Главкому» він розказав, що потрібно, перш за все, слідкувати за очищенням самого газу і газових магістралей.

Рибчич зазаначив, що газові родовища в Україні старі, частина з них, з різних природних причин, деколи через виснажливу експлуатацію обводнюється, тому на промислах застосовується процес осушки газу.

«Але видно, що частина води все ж таки потрапляє з нових родовищ. Крім цього в газових родовищах є велика кількість конденсату. Якщо раніше був сайклінг-процес: конденсат повністю відбирався, то тепер цей конденсат відбирається на родовищах сепаратором, який може не повністю відділяти газ від конденсату. Конденсат потрапляє в магістральні труби. А як ми знаємо, мережа прокладена по різному рельєфу, тому частина конденсату і газу накопичується в трубах, які проходять в низинах. Якщо навіть газ в трубу зайшов з хорошою точкою роси, то він набирає в трубах вологи. Тому потрібно, перш за все, слідкувати за очищенням самого газу і газових магістралей», – резюмував колишній директор «Укргазвидобування».

Нагадаємо, екс-директор «Укргазвидобування» Ілля Рибчич розвінчав заяви уряду про ріст видобутку газу у 2018 році.

За словами фахівця, якщо проаналізувати показники видобутку газу по «Укргазвидобуванню» в період, починаючи з 2009 року і донині, то зараз можна стверджувати про тенденцію збереження видобутку в діапазоні від 13,8 млрд куб. м до 14,5 млрд куб м. «Ось це реальні цифри», – резюмував колишній директор «Укргазвидобування».







