Польща викрила агентурну мережу РФ. Затримано шістьох підозрюваних

Польські спецслужби провели масштабну операцію одразу в трьох регіонах країни

Агентство внутрішньої безпеки Польщі (ABW) затримало шістьох осіб, яких підозрюють у співпраці з російськими спецслужбами та участі в організованому злочинному угрупованні. За даними слідства, затримані незаконно постачали до Росії матеріали військового призначення, які використовуються для виробництва боєприпасів і систем озброєння. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву міністра-координатора польських спецслужб Томаша Сємоняка.

Посадовець повідомив про результати операції у четвер, 5 листопада, на своїй сторінці в соцмережі X. За його словами, польська контррозвідка встановила причетність затриманих до діяльності, спрямованої проти безпеки Республіки Польща. «Серед затриманих – п’ятеро громадян Польщі віком від 25 до 52 років та 37-річна громадянка Росії», — написав Сємоняк.

За рішенням суду, чотирьох фігурантів справи взяли під варту за підозрою у шпигунстві. Щодо двох інших осіб застосували запобіжні заходи, які не передбачають тримання під вартою.

Операція Агентства внутрішньої безпеки тривала з 21 жовтня до 2 листопада. Протягом цього періоду співробітники польських спецслужб провели обшуки у 21 місці на території трьох воєводств.

Зокрема, слідчі дії відбувалися у Вармінсько-Мазурському воєводстві на північному сході Польщі, Поморському воєводстві на півночі країни та Великопольському воєводстві на заході.

За інформацією польської сторони, зібрані матеріали вказують на те, що діяльність підозрюваних була пов'язана не лише зі співпрацею з російськими спецслужбами, а й із підтримкою військового потенціалу РФ.

Слідчі встановили, що угруповання організувало незаконне постачання до Росії значних обсягів матеріалів військового призначення. Вони використовуються для виготовлення боєприпасів та різних систем озброєння.

«Зібрані докази вказують на те, що затримані діяли на користь російських спецслужб і брали участь у діяльності, спрямованій на підтримку військового потенціалу Російської Федерації. За даними слідства, група незаконно постачала до Росії значні обсяги матеріалів військового призначення, які використовуються для виробництва боєприпасів та систем озброєння», — підкреслив Сємоняк.

Нагадаємо, раніше прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск повідомив, що польські прикордонники зафіксували підозрілу активність поблизу кордону з Калінінградською областю Росії.

За словами глави польського уряду, незвичний рух на кордоні помітили в ніч проти вівторка. Після мобілізації відповідних сил і засобів польській стороні вдалося запобігти можливій провокації.

Крім того, у Польщі створили спеціальний оперативний штаб при Головному управлінні поліції для координації дій правоохоронних органів у Вармінсько-Мазурському та Підляському воєводствах.