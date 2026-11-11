Axios: США просять Росію запропонувати нову угоду про безпеку з Європою

Віткофф та Кушнер під час зустрічі з Путіним у Москві 5 вересня

Джаред Кушнер та Стів Віткофф проситимуть російську сторону допустити європейських представників до наступного раунду мирних переговорів

Сполучені Штати запропонували Росії сформулювати нову пропозицію щодо майбутньої угоди про безпеку з Європою, яка передбачала б конкретні кроки Москви для деескалації та запевнення європейських країн у відсутності агресивних намірів у майбутньому. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Axios.

За даними медіа, у четвер американські посланці Джаред Кушнер та Стів Віткофф планують зустрітися з Володимиром Путіним у Москві, щоб повторно озвучити цю ініціативу та переконати російську сторону допустити європейських представників до наступного раунду мирних переговорів щодо України. В американській адміністрації наголошують, що серйозне обговорення безпекових гарантій неможливе без залучення Європи.

Водночас уряди багатьох європейських країн сприймають такий підхід Вашингтона з глибокою підозрою. Щоб зняти занепокоєння партнерів, США запевнили Європу, що не укладатимуть жодних безпекових домовленостей із Москвою без участі європейської сторони та України, а також не надаватимуть Росії права вето в питаннях безпеки континенту.

Окремо джерела видання зазначили, що попередні переговори між українською та російською делегаціями у вівторок розпочалися емоційно та напружено через дев'ятимісячну паузу в прямому діалозі, проте після озвучення взаємних претензій дискусія перейшла в конструктивне русло.

Як відом, 10-11 листопада в Абу-Дабі відбувся дводенний раунд тристоронніх переговорів між Україною, США та Росією. Це перші за дев’ять місяців переговори такого формату. Сторони обговорювали шляхи завершення війни, територіальне питання, гарантії безпеки для України та гуманітарні домовленості.

Головним результатом зустрічей стала домовленість про підготовку нового масштабного обміну військовополоненими. Про це повідомили очільник української делегації Рустем Умєров та представник російської сторони Володимир Мединський. Кількість полонених і терміни обміну поки не оголошували. Водночас президент Володимир Зеленський наголосив, що першим кроком до мирного врегулювання має стати припинення війни, після чого можна переходити до обговорення безпеки та майбутніх домовленостей.

За підсумками переговорів сторони визнали, що між ними залишаються суттєві розбіжності. Зокрема, найскладнішим питанням Джаред Кушнер назвав територіальне врегулювання, від якого, за його словами, залежить укладення угоди про гарантії безпеки. Американські представники