Посланець Трампа повідомив, коли відбудуться наступні переговори України та РФ

Віткофф та Кушнер заявили, що переговори України та Росії відновляться наступного тижня

Американська делегація після зустрічі з Путіним у Москві анонсувала продовження переговорного процесу

Наступний раунд багатосторонніх переговорів щодо завершення російсько-української війни заплановано на наступний тиждень. Про це після зустрічі з російським диктатором Володимиром Путіним у Москві заявив посланець президента США Дональда Трампа Джаред Кушнер. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяви зятя Трампа.

За словами Кушнера, переговори між представниками України, Сполучених Штатів та Росії продовжаться найближчим часом. Основною темою зустрічі стане пошук шляхів завершення війни.

Американський посланець зазначив, що на перебіг наступного раунду вплинуть результати переговорів із Путіним, які відбулися 12 листопада в Москві.

Водночас Кушнер не уточнив конкретної дати та місця проведення зустрічі. Також наразі невідомо, хто саме представлятиме Україну, США та Росію під час наступного етапу переговорного процесу.

Раніше інший представник американської делегації, спеціальний посланець президента США Стів Віткофф, також повідомив про домовленість провести новий раунд тристоронніх переговорів після зустрічі з російським диктатором.

За словами Віткоффа, під час переговорів у Москві сторонам вдалося досягти прогресу. Водночас американський представник не розкрив, яких саме питань стосувалися досягнуті домовленості та чи вдалося узгодити конкретні положення майбутнього мирного врегулювання. Крім того, Віткофф анонсував залучення до наступного етапу переговорів представників європейських країн.

Раніше представник американської делегації, спеціальний посланець президента США Стів Віткофф, також повідомив, що під час переговорів у Москві сторонам вдалося досягти прогресу. Водночас американський представник не розкрив, яких саме питань стосувалися досягнуті домовленості та чи вдалося узгодити конкретні положення майбутнього мирного врегулювання.