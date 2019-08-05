Федеріку Могеріні у Євросоюзі замінить глава МЗС Іспанії



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Жозеп Боррель очолює МЗС Іспанії з червня 2018 року

Рішення прийнято за письмовою процедурою без скликання засідання Ради ЄС

Європейська рада офіційно призначила главу МЗС Іспанії Жозепа Борреля високим представником Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки. Про це йдеться в опублікованому документі в понеділок, 5 серпня.

«Рада ЄС прийняла рішення призначити Жозепа Борреля верховним представником із закордонних справ і політики безпеки на період із завершення поточного терміну повноважень (Європейської - ред.) комісії до 31 жовтня 2024 року», - йдеться в документі.

Це рішення прийнято за письмовою процедурою без скликання засідання Ради ЄС. Воно має технічний характер, оскільки кандидатура Борреля була узгоджена самітом ЄС 30 червня - 2 липня, а для офіційного його вступу на посаду з 1 листопада його ще повинен затвердити Європарламент у кінці вересня або на початку жовтня.

Як відомо, до Борреля цю посаду з 2014 року займала Федеріка Могеріні.

Жозеп Боррель очолює МЗС Іспанії з червня 2018 року. Він закінчив Мадридський політехнічний університет, а також Університет Комплутенсе.

Також раніше країни ЄС обрали очільників Європейської ради та Єврокомісії.