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    Федеріку Могеріні у Євросоюзі замінить глава МЗС Іспанії

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    Жозеп Боррель очолює МЗС Іспанії з червня 2018 року - Федеріку Могеріні у Євросоюзі замінить глава МЗС Іспанії
    Жозеп Боррель очолює МЗС Іспанії з червня 2018 року

    Рішення прийнято за письмовою процедурою без скликання засідання Ради ЄС

    Європейська рада офіційно призначила главу МЗС Іспанії Жозепа Борреля високим представником Євросоюзу із закордонних справ і політики безпеки. Про це йдеться в опублікованому документі в понеділок, 5 серпня.

    «Рада ЄС прийняла рішення призначити Жозепа Борреля верховним представником із закордонних справ і політики безпеки на період із завершення поточного терміну повноважень (Європейської - ред.) комісії до 31 жовтня 2024 року», - йдеться в документі.

    Це рішення прийнято за письмовою процедурою без скликання засідання Ради ЄС. Воно має технічний характер, оскільки кандидатура Борреля була узгоджена самітом ЄС 30 червня - 2 липня, а для офіційного його вступу на посаду з 1 листопада його ще повинен затвердити Європарламент у кінці вересня або на початку жовтня.

    Як відомо, до Борреля цю посаду з 2014 року займала Федеріка Могеріні.

    Жозеп Боррель очолює МЗС Іспанії з червня 2018 року. Він закінчив Мадридський політехнічний університет, а також Університет Комплутенсе.

    Також раніше країни ЄС обрали очільників Європейської ради та Єврокомісії.

     

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