Фельдман став кандидатом на посаду мера Харкова від ОПЗЖ



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«Сподіваюся, що майбутні вибори в Харкові стануть не боротьбою рейтингів, маніпуляцій, а конкуренцією підходів, програм і стратегій розвитку міста»

Фракція «Опозиційна платформа – За життя» у Верховній Раді України одноголосно підтримала висування Олександра Фельдмана кандидатом на посаду Харківського міського голови на майбутніх місцевих виборах.

«Я вдячний фракції за підтримку. Для мене участь у виборах Харківського міського голови – велика відповідальність. Харкову потрібне повне перезавантаження. В нашому місті не може й не повинно бути мера-царя, від люб'язності або немилості якого залежать долі підприємств, компаній, долі людей. Дуже сподіваюся, що майбутні вибори в Харкові стануть не боротьбою рейтингів, маніпуляцій, а конкуренцією підходів, програм і стратегій розвитку міста. Важливо, щоб це не було боротьбою за владу, за крісло, за тотальний контроль над містом. у харків'ян насамперед повинен бути шанс на чесну владу, яка поважає людей», – повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат Фельдман.

Нагадаємо, Верховна Рада України проголосувала за призначення місцевих виборів на 25 жовтня 2020 року.