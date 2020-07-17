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    Фельдман став кандидатом на посаду мера Харкова від ОПЗЖ

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    Фельдман став кандидатом на посаду мера Харкова від ОПЗЖ

    «Сподіваюся, що майбутні вибори в Харкові стануть не боротьбою рейтингів, маніпуляцій, а конкуренцією підходів, програм і стратегій розвитку міста»

    Фракція «Опозиційна платформа – За життя» у Верховній Раді України одноголосно підтримала висування Олександра Фельдмана кандидатом на посаду Харківського міського голови на майбутніх місцевих виборах.

    «Я вдячний фракції за підтримку. Для мене участь у виборах Харківського міського голови – велика відповідальність. Харкову потрібне повне перезавантаження. В нашому місті не може й не повинно бути мера-царя, від люб'язності або немилості якого залежать долі підприємств, компаній, долі людей. Дуже сподіваюся, що майбутні вибори в Харкові стануть не боротьбою рейтингів, маніпуляцій, а конкуренцією підходів, програм і стратегій розвитку міста. Важливо, щоб це не було боротьбою за владу, за крісло, за тотальний контроль над містом. у харків'ян насамперед повинен бути шанс на чесну владу, яка поважає людей», – повідомив на своїй сторінці у Facebook народний депутат Фельдман.

    Нагадаємо, Верховна Рада України проголосувала за призначення місцевих виборів на 25 жовтня 2020 року.

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