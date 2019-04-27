Філарет: Зеленський вибачився за «термос»



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Почесний патріарх Філарет повідомив про те, що Володимир Зеленський вибачився за невдалі жарти Фото: Ліга

Церква не тримає зла на жарти новообраного президента України

Новообраний президент Володимир Зеленський вибачився за жарти про «термос». Про це заявив почесний патріарх Православної церкви України Філарет і інтерв’ю «Радіо Свобода».

«Звичайно, не можна називати томос, за який ми боролися понад 25 років, «термосом». Зеленський вже вибачився за це. Це образливо для церкви – томос, який має для нас велике значення, називати його «термосом». Але ми вибачаємо новообраному президенту за ці слова і не ображаємося», - сказав Філарет.

Коментуючи результати виборів в Україні Філарет відзначив демократичність виборів і несподіваність їх результатів. «Всіх здивувало, що новообраний президент набрав понад 70% голосів. Це переконує всіх, що нового президента обрали свідомо. Кого вони обирали? Вони обирали президента, який повинен зробити в Україні реформи. Про реформи ми говоримо вже десятки років, а що мається на увазі під реформами? Знищити корупцію», - зазначив він, додавши, що церква молитиметься за те, аби новообраному главі держави вдалося подолати корупцію.