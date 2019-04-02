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    Думки вголос

    Навіщо Володимиру Зеленському президентство?

    • Володимир Ар`єв

      Народний депутат

    • Розсилка
    Навіщо Володимиру Зеленському президентство?

    Чому він раптом комфорт вирішив обміняти на пекло української політики, з якого всі виходять пошматованими і з плювками на спині?

    Емоції вляглися? Тепер давайте спокійно. Розповідями про феномен Зеленського порвали всі ток-шоу і пів фейсбука. Але досі ніхто не відповів на одне просте питання, яке мені здається в цій історії ключовим: навіщо це президентство Зеленському? Правда, навіщо?

    Актор, комік, власник студії і продюсер, який заробляв купу грошей в Україні, Росії і не тільки, тримав офшори і купував вілли на зароблене, мав чи не всенародні симпатії і взагалі ніколи ні хвилини не займався жодною політичною чи громадською діяльністю, яка і спонукає людей обиратися на представницькі посади.

    Чому він раптом комфорт, де йому нічого не загрожувало, вирішив обміняти на пекло української політики, з якого всі виходять пошматованими і з плювками на спині? Глядачів і веселощі в теплому концертному залі на сувору лінію фронта і нудні зали міжнародних перемовин? Чи справді він збирається бути президентом в повному розумінні цього слова? І яка справжня мета цього проекту, як було мимохідь сказано в одному з його нечисельних контрольованих інтерв‘ю?

    Спробуйте відповісти на ці питання собі. Далі поговоримо.

    Вибори Президента України 2019
    ІНОЗЕМНІ ОКРУГИ
    • Зеленський Володимир Олександрович
      30.23%
    • Порошенко Петро Олексійович
      15.91%
    • Тимошенко Юлія Володимирівна
      13.39%
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      11.69%
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      6.92%
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      6.03%
    • Ляшко Олег Валерійович
      5.48%
    • Вілкул Олександр Юрійович
      4.16%
    • Кошулинський Руслан Володимирович
      1.63%
    • Тимошенко Юрій Володимирович
      0.62%
    • Шевченко Олександр Леонідович
      0.57%
    • Наливайченко Валентин Олександрович
      0.22%
    • Балашов Геннадій Вікторович
      0.17%
    • Богомолець Ольга Вадимівна
      0.17%
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      0.14%
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    • Шевченко Ігор Анатолійович
      0.09%
    • Богословська Інна Германівна
      0.09%
    • Петров Володимир Володимирович
      0.08%
    • Кармазін Юрій Анатолійович
      0.08%
    • Каплін Сергій Миколайович
      0.08%
    • Скоцик Віталій Євстафійович
      0.07%
    • Мороз Олександр Олександрович
      0.06%
    • Журавльов Василь Миколайович
      0.05%
    • Кривенко Віктор Миколайович
      0.04%
    • Кива Ілля Володимирович
      0.03%
    • Габер Микола Олександрович
      0.03%
    • Ващенко Олександр Михайлович
      0.03%
    • Данилюк Олександр Володимирович
      0.02%
    • Корнацький Аркадій Олексійович
      0.02%
    • Соловйов Олександр Миколайович
      0.02%
    • Новак Андрій Яремович
      0.02%
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    Джерело: блог Володимира Ар'єва

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
    Володимир Зеленський
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