Навіщо Володимиру Зеленському президентство?

Чому він раптом комфорт вирішив обміняти на пекло української політики, з якого всі виходять пошматованими і з плювками на спині?

Емоції вляглися? Тепер давайте спокійно. Розповідями про феномен Зеленського порвали всі ток-шоу і пів фейсбука. Але досі ніхто не відповів на одне просте питання, яке мені здається в цій історії ключовим: навіщо це президентство Зеленському? Правда, навіщо?

Актор, комік, власник студії і продюсер, який заробляв купу грошей в Україні, Росії і не тільки, тримав офшори і купував вілли на зароблене, мав чи не всенародні симпатії і взагалі ніколи ні хвилини не займався жодною політичною чи громадською діяльністю, яка і спонукає людей обиратися на представницькі посади.

Чому він раптом комфорт, де йому нічого не загрожувало, вирішив обміняти на пекло української політики, з якого всі виходять пошматованими і з плювками на спині? Глядачів і веселощі в теплому концертному залі на сувору лінію фронта і нудні зали міжнародних перемовин? Чи справді він збирається бути президентом в повному розумінні цього слова? І яка справжня мета цього проекту, як було мимохідь сказано в одному з його нечисельних контрольованих інтерв‘ю?

Спробуйте відповісти на ці питання собі. Далі поговоримо.

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Джерело: блог Володимира Ар'єва

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