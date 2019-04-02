Навіщо Володимиру Зеленському президентство?
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Розсилка
Чому він раптом комфорт вирішив обміняти на пекло української політики, з якого всі виходять пошматованими і з плювками на спині?
Емоції вляглися? Тепер давайте спокійно. Розповідями про феномен Зеленського порвали всі ток-шоу і пів фейсбука. Але досі ніхто не відповів на одне просте питання, яке мені здається в цій історії ключовим: навіщо це президентство Зеленському? Правда, навіщо?
Актор, комік, власник студії і продюсер, який заробляв купу грошей в Україні, Росії і не тільки, тримав офшори і купував вілли на зароблене, мав чи не всенародні симпатії і взагалі ніколи ні хвилини не займався жодною політичною чи громадською діяльністю, яка і спонукає людей обиратися на представницькі посади.
Чому він раптом комфорт, де йому нічого не загрожувало, вирішив обміняти на пекло української політики, з якого всі виходять пошматованими і з плювками на спині? Глядачів і веселощі в теплому концертному залі на сувору лінію фронта і нудні зали міжнародних перемовин? Чи справді він збирається бути президентом в повному розумінні цього слова? І яка справжня мета цього проекту, як було мимохідь сказано в одному з його нечисельних контрольованих інтерв‘ю?
Спробуйте відповісти на ці питання собі. Далі поговоримо.
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Зеленський Володимир Олександрович30.23%
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Порошенко Петро Олексійович15.91%
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Тимошенко Юлія Володимирівна13.39%
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Бойко Юрій Анатолійович11.69%
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Гриценко Анатолій Степанович6.92%
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Кошулинський Руслан Володимирович1.63%
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Тимошенко Юрій Володимирович0.62%
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Шевченко Олександр Леонідович0.57%
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Наливайченко Валентин Олександрович0.22%
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Богомолець Ольга Вадимівна0.17%
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Шевченко Ігор Анатолійович0.09%
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Кармазін Юрій Анатолійович0.08%
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Каплін Сергій Миколайович0.08%
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Мороз Олександр Олександрович0.06%
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Журавльов Василь Миколайович0.05%
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Кривенко Віктор Миколайович0.04%
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Кива Ілля Володимирович0.03%
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Ващенко Олександр Михайлович0.03%
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Данилюк Олександр Володимирович0.02%
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Корнацький Аркадій Олексійович0.02%
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Соловйов Олександр Миколайович0.02%
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Новак Андрій Яремович0.02%
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Купрій Віталій Миколайович0.02%
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Ригованов Руслан Олександрович0.02%
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Насіров Роман Михайлович0.01%
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Носенко Сергій Михайлович0.01%
Джерело: блог Володимира Ар'єва