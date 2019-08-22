Філарет звинуватив Епіфанія в тому, що той не вірить у бога



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Почесний патріарх Православної церкви України Філарет звернувся до предстоятеля ПЦУ Епіфанія Фото Станіслава Груздєва, Главком

Почесний патріарх назвав дії Епіфанія щодо закриття рахунку протиправними

Почесний патріарх Православної церкви України Філарет вважає, що предстоятель ПЦУ митрополит Епіфаній не вірить у бога. Про це він заявив у листі Епіфанію стосовно закриття рахунку Православної церкви Київського патріархату (УПЦ КП) в Ощадбанку.

«Прошу вас відкликати ваш лист до Ощадбанку про закриття рахунку Київської патріархії і в подальшому не втручатися у справи УПЦ Київського патріархату. Не руйнуйте церкву, яка була створена великими трудами і скорботами, але не вашими. Побійтесь бога! Якщо ви в нього не вірите, то майте хоча б людську совість!» – ідеться в листі, опублікованому на сайті УПЦ КП.

Філарет назвав дії Епіфанія щодо закриття рахунку протиправними.



«Вам відомо, що 20 червня 2019 року Українська православна церква Київського патріархату на помісному соборі прийняла рішення про вихід зі складу новоствореної на соборі Константинопольського патріархату 15 грудня 2018 року Православної церкви України. Це означає, що із 20 червня 2019 року ви не являєтесь предстоятелем Київської патріархії, і тому ні ваші рішення, ні постанови Священного синоду ПЦУ не мають ніякого відношення до Київської патріархії», – уважає почесний патріарх ПЦУ.

Також нагадаємо, що Філарет подав судовий позов проти архієпископа УПЦ Євстратія Зорі.

Нагадаємо, що Філарет через суд хоче відстояти своє право на будинки Михайлівського монастиря.

Як повідомлялось, на початку липня УПЦ КП попросила суд скасувати наказ Мінкультури в частині втрати чинності реєстрації статуту Української православної церкви Київського Патріархату.

Нагадаємо, 24 червня синод ПЦУ позбавив Філарета права управління Київською єпархією, а відповідно й контролю над місцевими храмами та монастирями. Також Православна церква України прийняла у безпосереднє підпорядкування митрополита Епіфанія усі монастирі та храми Києва, церковних ієрархів, які до цього підпорядковувались Філарету. Хоча Філарета й залишили єпископом ПЦУ і не відлучили від служіння.

Це рішення синод ПЦУ ухвалив після проведення Філаретом «собору» для відновлення діяльності УПЦ Київського патріархату.

У той же час «відновлений» Філаретом Київський патріархат створює власний керівний орган, синод, з п’яти єпископів, яких Православна церква України відлучила від священнослужіння.