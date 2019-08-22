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    Думки вголос

    Оточення Філарета найняло за 100 гривень безхатченків, щоб створити видимість «протесту»

    • Єпископ Євстратій (Зоря)

      Секретар Священного Синоду УПЦ КП

    • Розсилка
    Патріарх Філарет - Оточення Філарета найняло за 100 гривень безхатченків, щоб створити видимість «протесту»
    Патріарх Філарет

    Наймати безхатченків та пенсіонерів за 100 гривень - це спосіб свідчити про правду?

    Roman Kholodov, людина, яка три роки постійно працює з безхатченками, свідчить - людей, яких він добре знає, сьогодні використали за 100 гривень, щоби створити на Михайлівський площі видимість «протесту».

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    Безперечно, що прийшли і ті, хто свідомо хотів протестувати.

    Але ті, хто на Пушкінській, 36, придумав створити за рахунок потребуючих людей видимість більш масового, ніж в кілька десятків чоловік, протесту - невже ви не чули слова Патріарха Філарета, що Бог там, де правда?

    Наймати безхатченків та пенсіонерів за 100 гривень - це спосіб свідчити про правду?

    Джерело: блог Єпископа Євстратія

    Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома»
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