Оточення Філарета найняло за 100 гривень безхатченків, щоб створити видимість «протесту»

Патріарх Філарет

Наймати безхатченків та пенсіонерів за 100 гривень - це спосіб свідчити про правду?

Roman Kholodov, людина, яка три роки постійно працює з безхатченками, свідчить - людей, яких він добре знає, сьогодні використали за 100 гривень, щоби створити на Михайлівський площі видимість «протесту».

Безперечно, що прийшли і ті, хто свідомо хотів протестувати.

Але ті, хто на Пушкінській, 36, придумав створити за рахунок потребуючих людей видимість більш масового, ніж в кілька десятків чоловік, протесту - невже ви не чули слова Патріарха Філарета, що Бог там, де правда?

Наймати безхатченків та пенсіонерів за 100 гривень - це спосіб свідчити про правду?

Джерело: блог Єпископа Євстратія

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