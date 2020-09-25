У Дніпропетровському окружному адмінсуді спалах коронавірусу



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У Дніпропетровському окружному адмінсуді спалах коронавірусу

Людей просять утриматись від відвідування Дніпропетровського окружного адміністративного суду

У Дніпропетровському окружному адміністративному суді встановлений другий факт захворювання на Covid-19, введені карантинні обмеження.

Про це повідомляє пресслужба суду.

«У Дніпропетровському окружному адміністративному суді виявлено та лабораторно підтверджено другий факт захворювання на Covid-19 у працівника суду. Особи, які безпосередньо контактували з хворими, наразі перебувають на самоізоляції. В приміщеннях суду проведено посилену дезінфекцію», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, що у зв’язку з цим людей просять утриматись від відвідування суду.

«Шановні відвідувачі суду, наполегливо просимо Вас утриматися від відвідування Дніпропетровського окружного адміністративного суду та пропонуємо Вам скористатись можливістю подати свої заяви чи інші звернення до суду через сервіс «Електронний суд», за допомогою поштового зв’язку, електронної пошти [email protected], факсу тощо. Просимо поставитись з розумінням до тимчасових профілактичних заходів та обмежень», – повідомили в суді.

Про перший випадок Covid-19 у працівника суду Дніпропетровський окружний адміністративний суд поінформував 23 вересня.

Як повідомлялося, станом на ранок 24 вересня в Україні підтверджено 188106 випадків захворювання на Covid-19. Протягом 23 вересня зафіксовано ще 372 хворих на коронавірус.

Коронавірус в Україні

Всього 188106

Хворіють 100891

Одужали 83458

Померли 3757

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