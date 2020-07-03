Філатов захопив «контрольний пакет» у керівних органах партії «Пропозиція», завівши туди своїх підлеглих



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Керівник партії «Пропозиція» і директор департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради Андрій Пильченко під час позачергового з'їзду політсили

Половину складу головної ради політсили складають посадовці Дніпровської міської ради

Делегати V позачергового з’їзду політичної партії «Пропозиція» сформували новий склад головної ради цієї політичної сили у кількості 11 осіб.

Про це повідомляє «Главком» з посиланням на позачерговий з’їзд партії, який відбувся 3 липня у Києві.

Окрім, міських голів Дніпра Бориса Філатова, Житомира Сергія Сухомлина, Кропивницького Андрій Райковича, Миколаєва Олександра Сєнкевича, першого заступника керівника Всеукраїнської асоціації громад Івана Фурсенка, до головної ради також ввійшли посадовці Дніпровської міської ради.

Це – Андрій Пильченко (офіційно він є керівником партії «Пропозиція» і працює директором департаменту торгівлі та реклами Дніпровської міської ради), Даниїл Селін (старший юристконсульт комунального підприємства «Бюро обліку майнових прав та діяльності з нерухомістю» Дніпропетровської міської раді, яке знаходиться у стадії припинення), Тетяна Корабльова (заступниця директора департаменту Пильченка і начальник управління торгівлі та контролю за розміщенням фасадних конструкцій), Дар’я Зимна (заступниця директора департаменту правового забезпечення Дніпровської міської ради), Рустам Оруджов (за даними сайту НАЗК, працював заступником начальника транспортного відділу комунального підприємства «Міське управління справами» Дніпровської міської ради).

Крім цього, за словами голови партії Пильченка, головна рада має намір за попередньою згодою прийняти міських голів Черкас Анатолія Бондаренка, Чернівців Олексія Каспрука і Каховки Андрія Дяченка.

Як повідомляв «Главком», 19 червня мери чотирьох міст Борис Філатов (Дніпро), Олександр Сєнкевич (Миколаїв), Олексій Каспрук (Чернівці) та Сергій Сухомлин (Житомир) презентували нову політичну силу «Пропозиція», яка має наміри з часом вийти на загальнонаціональний рівень і відстоювати інтереси місцевого самоврядування.

Попередня назва партії «Пропозиція» - «Нова європейська Україна» діяла з 16 грудня 2014 року до 2 квітня 2020 року.