Фінальний рейс: ізраїльська авіакомпанія попрощалася з Boeing 747 художнім «малюванням» у небі



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Урочиста зустріч рейсу LY1747 в Тель-Авіві

Літак виконав свій останній рейс за маршрутом Рим - Тель-Авів

Ізраїльська авіакомпанія «Ель Аль» в оригінальний спосіб попрощалася з Boeing 747 після 48 років експлуатації даного типу літаків: у фінальному рейсі Боїнг «накреслив» в небі величезний літак.

Завершальним для Boeing 747 Jumbo Jet ізраїльського перевізника став переліт за маршрутом Рим - Тель-Авів. Цей рейс відбувся ще 3 листопада.

Під час виконання рейсу LY1747 літак з реєстраційним номером 4X-ELC за погодженням з пасажирами відхилився від маршруту над Середземним морем і відобразив в небі силует Boeing 747, який можна було побачити на сервісах відстеження руху повітряних суден.

На фото також можна побачити урочисту зустріч рейсу LY1747 в Тель-Авіві.

Відмова ізраїльської авіакомпанії від Boeing 747 пов'язана з тим, що перевізник поступово переходить на більш економічні типи широкофюзеляжних літаків Boeing 787 Dreamliner. Ця тенденція властива й іншим великим авіакомпаніям світу.