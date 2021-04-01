Фініш опалювального сезону: в яких областях зітхнули з полегшенням

Традиційно в українських містах опалення вимикають всередині квітня

У Херсоні 31 березня достроково завершився опалювальний сезон. Відповідне розпорядження міського голови оприлюднене 1 квітня на офіційному сайті Херсонської міської ради.

«Вважати 31 березня 2021 року днем закінчення опалювального періоду 2020-2021 років у м. Херсоні для загальноосвітніх навчальних закладів, дитячих навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, культури та спорту, житлового фонду, підприємств та організацій», — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що опалювальний період закінчився, оскільки протягом трьох діб середньодобова температура повітря перевищувала + 8°С.

Традиційно в українських містах опалення вимикають всередині квітня, однак, залежно від температури повітря, це можуть робити й раніше.

Наприклад, опалення також вимкнули у Горішніх Плавнях на Полтавщині та у Павлограді, Дніпропетровська область.

Додамо, що київський міський голова Віталій Кличко повідомив, що через стійку теплу погоду, що встановилась у столиці України, житловий сектор міста відімкнуть від гарячого водопостачання 5 квітня.

Під час минулого брифінгу Віталій Кличко зазначив, що перехід на ринкову модель теплопідприємств столиці буде узгоджуватися із урядом з урахуванням низької платоспроможності населення і загрозою перебоїв у життєзабезпеченні міста.



