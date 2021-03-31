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    Кличко назвав дату завершення опалювального сезону

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    Вже не перший рік Київ завершує опалювальний сезон раніше традиційного 15 квітня - Кличко назвав дату завершення опалювального сезону
    Вже не перший рік Київ завершує опалювальний сезон раніше традиційного 15 квітня
    Ілюстративне фото

    Опалювати житлові будинки припинять 5 квітня, школи та садки – пізніше

    Через стійку теплу погоду, що встановилась у столиці України, житловий сектор міста відімкнуть від гарячого водопостачання 5 квітня. Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко під час свого онлайн-брифінгу.

    «Хочу повідомити, що з 5 квітня столиця розпочне процес відключення опалення в житлових будинках. На припинення теплопостачання в системі, що є однією з найбільших в Європі, місту потрібно приблизно 5 днів. Нагадаю, вже не перший рік Київ завершує опалювальний сезон раніше традиційного 15 квітня. Щоб кияни могли зекономити на сплаті за тепло», - сказав Кличко.

    За прогнозом синоптиків, уже з цього тижня середньодобова температура – вище +8 градусів за Цельсієм. Коли, за нормативами, міські служби можуть вимикати опалення.

    «Втім, соціальні об’єкти – лікарні, садочки та школи – поки що будуть отримувати тепло. І відключати їх будемо тільки за заявками керівників закладів», – наголосив Віталій Кличко.

    Під час минулого брифінгу Віталій Кличко зазначив, що перехід на ринкову модель теплопідприємств столиці буде узгоджуватися із урядом з урахуванням низької платоспроможності населення і загрозою перебоїв у життєзабезпеченні міста.

    Теги: Віталій Кличко Київ опалювальний сезон опалення кияни водопостачання столиця населення
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