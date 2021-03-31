Кличко назвав дату завершення опалювального сезону

Вже не перший рік Київ завершує опалювальний сезон раніше традиційного 15 квітня

Опалювати житлові будинки припинять 5 квітня, школи та садки – пізніше

Через стійку теплу погоду, що встановилась у столиці України, житловий сектор міста відімкнуть від гарячого водопостачання 5 квітня. Про це повідомив Київський міський голова Віталій Кличко під час свого онлайн-брифінгу.

«Хочу повідомити, що з 5 квітня столиця розпочне процес відключення опалення в житлових будинках. На припинення теплопостачання в системі, що є однією з найбільших в Європі, місту потрібно приблизно 5 днів. Нагадаю, вже не перший рік Київ завершує опалювальний сезон раніше традиційного 15 квітня. Щоб кияни могли зекономити на сплаті за тепло», - сказав Кличко.

За прогнозом синоптиків, уже з цього тижня середньодобова температура – вище +8 градусів за Цельсієм. Коли, за нормативами, міські служби можуть вимикати опалення.

«Втім, соціальні об’єкти – лікарні, садочки та школи – поки що будуть отримувати тепло. І відключати їх будемо тільки за заявками керівників закладів», – наголосив Віталій Кличко.

Під час минулого брифінгу Віталій Кличко зазначив, що перехід на ринкову модель теплопідприємств столиці буде узгоджуватися із урядом з урахуванням низької платоспроможності населення і загрозою перебоїв у життєзабезпеченні міста.