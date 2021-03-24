Кличко розповів, від чого залежатимуть тарифи на тепло

Перехід до ринкового ціноутворення столична влада узгоджуватиме з урядом

Переходити на ринкову модель роботи теплопідприємств потрібно поетапно у звʼязку із низькою платоспроможністю населення та загрозою перебоїв у життєзабезпеченні міст. Про це Київський міський голова Віталій Кличко заявив під час сьогоднішнього онлайн-брифінгу, відповідаючи на запитання, отримані від ЗМІ.

Мер столиці також зазначив, що завершити опалювальний сезон місто планує згідно графіку. Втім, якщо погода буде як зараз – «вередливою» і холодною, – подавати тепло в домівки киян будуть виходячи із середньодобової температури.

«Цей опалювальний сезон був непростим. Сильні морози, снігопади, перепади температур. Тепловикам довелося усувати багато аварій, що траплялися через зношеність системи теплопостачання. Як тільки дозволить погода, ми продовжимо програму модернізації, заміни труб на найбільш аварійних ділянках. Нагадаю, що за два останніх роки місто замінило понад 230 кілометрів труб на теплотрасах. Наголошу, дуже важливо, що завдяки спільній позиції мерів міст ми не допустили підвищення тарифу на тепло в цьому сезоні. Проте, основні виклики нас чекають попереду. З першого травня завершується дія постанови Уряду, що дозволяла підприємствам теплопостачання купувати газ у НАК «Нафтогаз» на прийнятних умовах», – наголосив Кличко.

За його словами, запровадження ринкових засад для тепловиків загалом є прогресивним кроком. Але початок реформи співпадає з піком пандемії і низькою платоспроможністю людей.

Також залишається невизначеним джерело компенсації збитків теплопідприємств за цей опалювальний сезон. Не кажучи вже про долю багато мільярдних боргів за газ підприємствам теплоенергетичного комплексу.

«Тому, спільно з Урядом, ми повинні оцінити реальну можливість різкого переходу на нову модель роботи саме зараз. Оцінити всі ризики та розглянути варіанти поетапних змін. Переконаний, що наше основне завдання в цей складний для країни період – не допустити будь-яких перебоїв в життєзабезпеченні міст», – підкреслив Віталій Кличко.

Сьогодні стало відомо, що Кабінет міністрів вирішив зберегти ціну на електроенергію для населення з 1 квітня на колишньому рівні. Ціна становитиме 1,68 гривень за кіловат. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Також Національна комісія, що здійснює держрегулювання в сфері зв'язку та інформатизації, вирішила відмовити акціонерному товариству «Укрпошта» в перегляді пропозицій щодо зміни тарифів.