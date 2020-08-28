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    ВООЗ очікує стрімке зростання смертності від коронавірусу взимку

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    ВООЗ очікує стрімке зростання смертності від коронавірусу взимку - ВООЗ очікує стрімке зростання смертності від коронавірусу взимку
    ВООЗ очікує стрімке зростання смертності від коронавірусу взимку

    З наближенням зими, молодша вікова група увійде в більш тісний контакт з літнім населенням

    Коронавірус посилиться ближче до зими. Тоді ж може зрости смертність пацієнтів.

    Про це заявив регіональний директор ВООЗ в Європі Ганс Клюге на брифінгу, який транслювали у Twitter.

    «Смертність від Covid-19 може зрости до зими. У холодну пору, люди менше часу проводитимуть на вулиці, а більше у приміщеннях», – заявив регіональний директор.

    З наближенням зими, молодша вікова група увійде в більш тісний контакт з літнім населенням.

    «Відповідно, зросте кількість інфікувань і госпіталізацій. А смертність від коронавірус у покоління 60+ є високою», – додав Клюге.

    Оскільки люди старшого віку будуть схильні до набагато більшої небезпеки цієї зими, вони повинні захистити себе за допомогою вакцинації від грипу, додав представник ВООЗ.

    Twitter ВООЗ коронавірус
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