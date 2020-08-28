ВООЗ очікує стрімке зростання смертності від коронавірусу взимку



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ВООЗ очікує стрімке зростання смертності від коронавірусу взимку

З наближенням зими, молодша вікова група увійде в більш тісний контакт з літнім населенням

Коронавірус посилиться ближче до зими. Тоді ж може зрости смертність пацієнтів.

Про це заявив регіональний директор ВООЗ в Європі Ганс Клюге на брифінгу, який транслювали у Twitter.

«Смертність від Covid-19 може зрости до зими. У холодну пору, люди менше часу проводитимуть на вулиці, а більше у приміщеннях», – заявив регіональний директор.

З наближенням зими, молодша вікова група увійде в більш тісний контакт з літнім населенням.

«Відповідно, зросте кількість інфікувань і госпіталізацій. А смертність від коронавірус у покоління 60+ є високою», – додав Клюге.

Watch LIVE for a virtual press briefing following the first meeting of the Pan-European Commission on Health and Sustainable Development %26 a situation update on #COVID19 in the European Region https://t.co/IWegxMLj2E — WHO/Europe (@WHO_Europe) August 27, 2020

Оскільки люди старшого віку будуть схильні до набагато більшої небезпеки цієї зими, вони повинні захистити себе за допомогою вакцинації від грипу, додав представник ВООЗ.