Путін раптово заговорив про можливого наступника

Путін може бути на верхівці влади щонайменше до 2036 року

Завдяки поправці до конституції, Путін може перебувати при владі ще 11 років

Російський диктатор Володимир Путін раптово заявив, що завжди думав про наступника. Він припустив, що боротьба може бути між кількома кандидатами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Reuters.

У пропагандистському фільмі «Росія. Кремль. Путін. 25 років» диктатора запитали, чи думає він про спадкоємність, на що той сказав: «Я завжди про це думаю».

«Зрештою вибір за народом, за російським народом. Я думаю, що має бути людина, найімовірніше, кілька людей, щоб у народу був вибір», – заявив глава Кремля.

Reuters зазначає, що згідно з російською конституцією, у Путіна немає чіткого наступника. У разі, якщо керівник Кремля не в змозі виконувати свої обов'язки, то прем'єр-міністр РФ, яким нині є Михайло Мішустін, перебирає на себе президентські повноваження.

Зазначимо, що в Росії можна бути президентом не більше двох разів поспіль. Таким чином, у 2024 році Путін не мав би право знову балотуватися на посаду.

Однак влітку 2020 року в Росії відбулося загальноросійське голосування за поправки до Конституції. Зміни набули чинності 4 липня 2020 року.

Серед безлічі поправок була одна ключова, яка стосувалася президентських термінів, а саме: «обнулення» президентських строків для чинного глави Кремля. Це означає, що колишні терміни Путіна перестали враховувати, і він може бути на верхівці влади щонайменше до 2036 року. Однак, попри ще 11 років, які попереду, диктатор раптом заговорив про можливого наступника.

Раніше Путін зробив заяву про закінчення війни в Україні.

Також керівник Офісу президента Україні Андрій Єрмак розмістив у своєму Telegram-каналі малюнок українського художника з інтригуючим зображенням. Богдан Карпов, якого більшість знають за ніком «Вітер Степовий» працює в стилі піксель-арт. Він зобразив Кремль у вогні та президента України Володимира Зеленського.