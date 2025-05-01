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У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата

Іванна Гончар
glavcom.ua
Іванна Гончар
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У Кенії двоє невідомих осіб переслідували, а потім застрелили депутата
Судові експерти та чиновники біля авто, у якому застрелили Вере
фото: Reuters

Чоловік помер у лікарні

У Кенії зловмисник застрелив члена парламенту Чарльза Онг'ондо Вере, який представляв виборчий округ Касіпул. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

За повідомленням місцевого телеканалу Citizen TV, двоє озброєних осіб на мотоциклі переслідували автомобіль депутата.

Після чого один із них підійшов до транспортного засобу та здійснив постріли з близької відстані.

Вере був терміново доставлений до лікарні, але лікарі констатували його смерть. Водій парламентаря залишився неушкодженим.

Наразі проводиться розслідування та збір доказів. Місцева влада та громадськість висловлюють занепокоєння щодо безпеки в місті та закликають до ретельного розслідування інциденту.

Нагадаємо, на території університету у Флориді сталася стрілянина, внаслідок якої загинули двоє осіб, ще шестеро отримали поранення. 

До слова, у Нью-Мексико сталась стрілянина під час автошоу в парку Лас-Крусес. Троє людей загинули, ще 15 отримали поранення.

Також біля нічного клубу Amazura міста Нью-Йорк сталась масова стрілянина. Щонайменше десятеро людей отримали поранення.

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Теги: стрілянина Кенія смерть

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