Фінські соціал-демократи розповіли про плани формування коаліції



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Фінські соціал-демократи на виборах набрали лише 17,7% голосів, що змушує їх шукати партнерів для створення правлячої більшості

Очільник Соціал-демократичної партії Фінляндії Антті Рінне розповів про те, як дана політична сила планує формувати коаліційний уряд.

Про це пише інформаційне агентство Reuters.

Соціал-демократи перемогли на виборах 14 квітня – проте вони набрали лише 17,7% голосів, що змушує їх шукати партнерів для створення правлячої більшості.

Антті Рінне повідомив, що вони планують залучити до нової більшості Партію Центру, якою керує попередній прем’єр-міністр Юга Сіпіля. Окрім того, соціал-демократи розраховують на підтримку зелених, Лівого Альянсу і Шведської народної партії.

Раніше повідомлялося, що у Фінляндії, де 6-7 травня в Рованіємі відбулося засідання Арктичної ради, пройшла зустріч Держсекретаря США Майка Помпео і міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова.