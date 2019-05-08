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    Фінські соціал-демократи розповіли про плани формування коаліції

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    Фінські соціал-демократи розповіли про плани формування коаліції

    Фінські соціал-демократи на виборах набрали лише 17,7% голосів, що змушує їх шукати партнерів для створення правлячої більшості

    Очільник Соціал-демократичної партії Фінляндії Антті Рінне розповів про те, як дана політична сила планує формувати коаліційний уряд.

    Про це пише інформаційне агентство Reuters.

    Соціал-демократи перемогли на виборах 14 квітня – проте вони набрали лише 17,7% голосів, що змушує їх шукати партнерів для створення правлячої більшості.

    Антті Рінне повідомив, що вони планують залучити до нової більшості Партію Центру, якою керує попередній прем’єр-міністр Юга Сіпіля. Окрім того, соціал-демократи розраховують на підтримку зелених, Лівого Альянсу і Шведської народної партії.

    Раніше повідомлялося, що у Фінляндії, де 6-7 травня в Рованіємі відбулося засідання Арктичної ради, пройшла зустріч Держсекретаря США Майка Помпео і міністра закордонних справ Російської Федерації Сергія Лаврова.

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