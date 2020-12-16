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    У світі

    Познайомитися з шедевром: на аукціоні Лувр дозволив за €80 тисяч бути присутнім на огляді Мони Лізи

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    Лувр використає виторг від аукціону, щоб зробити музей &laquo;доступним для всіх&raquo; - Познайомитися з шедевром: на аукціоні Лувр дозволив за €80 тисяч бути присутнім на огляді Мони Лізи
    Лувр використає виторг від аукціону, щоб зробити музей «доступним для всіх»
    Фото з відкритих джерел

    Раніше до цього процесу не допускали відвідувачів

    Музей Лувр продав на аукціоні за €80 тисяч можливість бути присутнім на щорічному огляді Мони Лізи. Про це йдеться у пресрелізі аукціонного будинку Christieʼs, а деталі розповідає CNN.

    Щороку Мону Лізу знімають зі стіни і на мить виймають скло. Картина намальована на дуже тонкій дощечці з тополі і є загроза, що з часом вона може тріснути, тому працівники музею раз на рік перевіряють її стан. У власника лоту тепер є можливість бути присутнім на цьому огляді два роки поспіль.

    Лувр використає виторг від аукціону, щоб зробити музей «доступним для всіх». У планах створити Лувр-студію – це простір, присвячений художньому і культурному навчанню.

    «Цей період пандемії, який вражає в першу чергу найбільш вразливі верстви суспільства, робить цей проєкт ще більш необхідним», – сказав гендиректор музею Жан-Люк Мартінес.

    Окрім можливості бути присутнім на огляді Мони Лізи, музей продав приватну екскурсію по музею з Жан-Люком Мартінесом (€38 тисяч), нічну екскурсію по музею при світлі ліхтарів (€38 тисяч) та відвідування симфонічного концерту в одному із залів музею (€42 тисячі).

    Лувр — найбільший і найпопулярніший художній музей у світі. Щорічно його відвідує приблизно 10 мільйонів туристів. Але, як і багато установ, в цьому році йому довелося закрити свої двері для публіки на кілька місяців через пандемію.

    Нагадаємо, що вчений виявив прихований ескіз на портреті Мони Лізи.

    Теги: культура музей
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