Fitch дало прогноз курсу долара в Україні до кінця року



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Агентство прогнозує зростання курсу долара до гривні наприкінці поточного року

Міжнародне рейтингове агентство Fitch прогнозує, що вартість долара в Україні до кінця 2019 року не вища, ніж 28,86 гривені. Про це йдеться в аналітичному звіті Fitch щодо кредитного рейтингу «Нафтогазу».

За прогнозами агентства, протягом наступного 2020 року гривня і далі продовжить девальвувати і опуститься до рівня 30,6 гривені за долар.

Курс національної валюти в Україні залежить від низки факторів, зокрема торгового балансу країни. Так, у разі, коли обсяги експорту товарів і послуг з України перевищують обсяги імпорту, валюти в країні стає більше, а її вартість падає.

Також на курс впливають обсяги валютних запозичень України, світові ціни на нафту і газ (Україна переважно імпортує) і ціни на ключові товари українського експорту (зернові, металургійна продукція тощо), обсяги грошових переказів заробітчан.

Раніше повідомлялося, що рейтингове агентство Fitch оштрафували в ЄС на 5,13 млн євро.