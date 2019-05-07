Флот КНР поповнять два нові підводні стратегічні ракетоносці



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Стратегічні ракетоносці класу Type 094 мають можливість нести до 12 міжконтинентальних балістичних ракет JL-2 із дальністю польоту в 4,5 тисяч миль

На сьогодні КНР має чотири атомні субмарини класу Type 094

В КНР мають спустити на воду іще два підводних стратегічних ракетоносці класу Type 094.

Про це пише ресурс Defense News.

Знімки супутників наприкінці 2018 року, зроблені на судноверфі Хулудао (провінція Ляонін), фіксували створення двох субмарин класу Type 094.

Загальна кількість підводних човнів цього класу таким чином збільшиться до шести.

Стратегічні ракетоносці класу Type 094 мають можливість нести до 12 міжконтинентальних балістичних ракет JL-2 із дальністю польоту в 4,5 тисяч миль. Субмарини відповідного типу дозволяють гарантувати нанесення удару у відповідь на випадок знищення наземних пускових установок в рамках обміну ядерними ударами.

Таким чином субмарини Type 094 дозволяють КНР створювати ефект стримування у відносинах із США.

Раніше повідомлялося, що два кораблі військово-морського флоту США пройшли біля островів Південно-Китайського моря, які контролює КНР.