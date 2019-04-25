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    Фольклористи розповіли про українські звичаї святкування Великодня

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    <span>Олена Івановська, професор, завідувачка кафедрою фольклористики Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка</span> - Фольклористи розповіли про українські звичаї святкування Великодня
    Олена Івановська, професор, завідувачка кафедрою фольклористики Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка
    Фото: Главком

    Професор, завідувачка кафедрою фольклористики Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка Олена Івановська розповіла про українські звичаї святкування Великодня, обрядовість, історію свята

    Сьогодні, 25 квітня, в прес-центрі ІА «Главком» відбулась прес-конференція на тему: «Великдень».

    Професор, завідувачка кафедрою фольклористики Інституту філології КНУ ім. Тараса Шевченка Олена Івановська розповіла про українські звичаї святкування Великодня, обрядовість, розказала про історію свята.

    Великдень щороку відзначається в різну дату, але завжди у неділю. В 2019-му він припадає на 28 квітня. Цим одним з 12 головних церковних свят завершується Великий піст, який триває з 11 березня по 27 квітня.

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    На Великдень заведено пекти паски, фарбувати яйця, ходити один до одного в гості та замість привітання говорити «Христос Воскрес!» – «Воістину Воскрес!».

    Великдень святкується у неділю, 28 квітня, вихідний день. Згідно з українським законодавством, якщо офіційний святковий день припадає на суботу або неділю, то і понеділок буде вихідним. Таким чином, й 29 квітня буде вихідним.

    Крім того, згідно із затвердженим Кабміном графіком перенесення робочих днів у 2019 році, вівторок, 30 квітня, також буде вихідним. Але цей день доведеться відпрацювати у суботу, 11 травня.

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