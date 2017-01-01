Фонд Ложкіна зібрав кошти та відкрив відділення реабілітації передчасно народжених дітей

Щороку в Україні народжується близько 400 тисяч немовлят а понад 22 тисячі з них приходять у наш світ передчасно

30 грудня відбулося відкриття Відділення постінтенсивного догляду та реабілітації передчасно народжених дітей на базі Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України. Відділення було створено завдяки коштам, зібраним Фондом Бориса Ложкіна на благодійному аукціоні «Мистецтво заради життя», що відбувся у червні 2017 року.



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Борис Ложкін

Щороку в Україні народжується близько 400 тисяч немовлят а понад 22 тисячі з них приходять у наш світ передчасно

30 грудня відбулося відкриття Відділення постінтенсивного догляду та реабілітації передчасно народжених дітей на базі Інститут педіатрії, акушерства та гінекології НАМН України.

Відділення було створено завдяки коштам, зібраним Фондом Бориса Ложкіна на благодійному аукціоні «Мистецтво заради життя», що відбувся у червні 2017 року. Зокрема, за кошти благодійників було проведено капітальну реконструкцію приміщення та придбано сучасне обладнання для проведення інтенсивної терапії дітям з перинатальною патологією – апарати штучної вентиляції легень, монітори пацієнтів, апарати реєстрації доклінічних судом, лампи фототерапії, пульсоксиметри, кювези та ін.

Щороку в Україні народжується близько 400 тисяч немовлят а понад 22 тисячі з них приходять у наш світ передчасно. Передчасно народжені діти входять до групи високого ризику розвитку інвалідності та хронічних захворювань.

Створення такого відділення дозволить надавати комплексну медичну допомогу новонародженим з груп ризику. Планується, що протягом року лікарі відділення зможуть надати допомогу понад 300 малюкам. На базі відділення також відкриється школа батьківства для консультації та навчання практичним навичкам, необхідним для нормального розвитку їхніх дітей.

«Немає нічого важливішого на світі, ніж зберегти життя дитині, бо це наше майбутнє. Своєчасне виявлення та проведення лікування захворювань малюків допоможе зберегти багато дитячих життів. Наш фонд і надалі буде об’єднувати українських меценатів задля цієї великої справи», - прокоментував цю подію Борис Ложкін.

У свою чергу, лікарі Інституту педіатрії, акушерства та гінекології подякували за надану допомогу представникам фонду, меценатам та митцям, які надали свої роботи для благодійного аукціону.

«Це справді вчинок небайдужих людей. Від того, наскільки якісно лікарі зможуть піклуватися про здоров’я дітей, залежить майбутнє нації, її інтелект та потенціал. Коли меценати турбуються про порятунок дітей – це яскраво свідчить про соціальний рівень держави. Вважаю, що подібні меценатські та інвестиційні проекти потрібно якомога потужніше розвивати на державному рівні, оскільки вони показують суспільству масштаб проблем, які існують в медицині, і які треба вирішувати», - зазначила заступник директора Інституту Тетяна Знаменська.

7 червня 2017 року у Мистецькому Арсеналі за ініціативи Благодійного фонду Бориса Ложкіна відбувся третій благодійний аукціон «Мистецтво заради життя», метою якого став збір коштів на відкриття відділення догляду та реабілітації передчасно народжених дітей. На аукціоні виставлялися роботи понад 60 провідних сучасних українських митців – Анатолія Криволапа, Олександра Ройтбурда, Олега Тістола, Ілля Чічкана, Арсена Савадова та ін. Впродовж аукціону було продано понад 70 творів мистецтва.

Проект «Мистецтво заради життя» був започаткований Фондом Бориса Ложкіна у травні 2015 року. Тоді за кошти з благодійного аукціону було придбано і передано сучасне медичне обладнання для Центру дитячої кардіохірургії Іллі Ємця.

Інститут педіатрії, акушерства та гінекології Національної академії медичних наук України є провідною установою в галузі охорони здоров’я матері та дитини в нашій країні. За майже столітню історію Інституту лікарі допомогли з’явитися на світ і зберегти здоров’я сотням тисяч дітей. Щороку тут лікуються близько 30 тисяч жінок та дітей зі всіх регіонів України.