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Фонд Ріната Ахметова передав лікарні «Охматдит» сучасні реанімобілі

Волонтерська ініціатива
Іван Гавриляк
glavcom.ua
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Фонд Ріната Ахметова передав лікарні «Охматдит» сучасні реанімобілі
Бізнес Ріната Ахметова долучився до допомоги лікарні «Охматдит»
фото: Фонд Ріната Ахметова

Фонд не вперше допомагає медичним установам України автомобілями «швидкої».

Після страшного ракетного удару російських загарбників 8 липня 2024 року Національна дитяча спеціалізована лікарня «Охматдит» гостро потребує підтримки. Фонд Ріната Ахметова оперативно відгукнувся на заклик про допомогу. Вже сьогодні, 12 липня, тільки через три дні після трагедії, Фонд передав «Охматдиту» два сучасні реанімобілі – повністю обладнані автомобілі швидкої допомоги.

«Підтримка «Охматдиту» є надважливою для нас, адже це допомога українським медикам, які рятують дітей попри ризики та виклики війни. Реанімобілі, які Фонд Ріната Ахметова передав лікарні, сучасно обладнані автівки, які вже готові допомагати медичним працівникам виконувати їхню непросту та дуже цінну роботу зі збереження здоров’я та життя наших дітей – найдорожчого скарбу та майбутнього України», – наголосила Ірина Блажан, програмна директорка Фонду Ріната Ахметова.

«Дякуємо за допомогу. Ви завжди нас підтримували, але після такої атаки це вкрай важливо. Це робота на майбутнє – для того, щоби Україна мала змогу зберегти життя  кожного громадянина. Ми всі працюємо на майбутнє, на здоров’я і життя дітей, аби Україна була сильною, незалежною, спроможною країною, якою кожний з нас буде пишатися», – говорить генеральний директор Національної дитячої спеціалізованої лікарні «Охматдит» Володимир Жовнір. 

Також Фонд відповів на запит лікарні «Охматдит» і готовий забезпечити його пацієнтів апаратами для гемодіалізу (процедури заміщення функції нирок). Ці апарати допоможуть зберегти здоров’я і життя маленьких пацієнтів, які лікувалися у нині зруйнованій будівлі і продовжують боротьбу за своє життя в інших лікарнях країни.

Бізнес Ріната Ахметова долучився до допомоги лікарні «Охматдит»
Бізнес Ріната Ахметова долучився до допомоги лікарні «Охматдит»
фото: Фонд Ріната Ахметова

Фонд не вперше допомагає медичним установам України автомобілями «швидкої». Зокрема, у 2019 році за особистим рішенням Ріната Ахметова був реалізований проєкт «200 швидких для України». Він дозволив підвищити рівень екстреної допомоги в країні. За рекордно короткі пів року державні медустанови в усіх регіонах отримали 200 спецавтомобілів із найсучаснішим обладнанням, здатних долати бездоріжжя, зокрема 22 автомобілі з апаратами штучної вентиляції легенів.

«200 швидких для України» – найбільший приватний благодійний проєкт у сфері невідкладної медицини за часи Незалежності.

Слідкуйте за оновленнями на сайті Фонду 

Бізнес Ріната Ахметова долучився до допомоги лікарні «Охматдит».

Так, банк ПУМБ перерахував 3 млн грн до збору на подолання наслідків удару по лікарні благодійному фонду «Таблеточки». По 1 млн грн надали ЦУМ та компанія «Лемтранс».

Енергетики ДТЕК вже працюють над встановленням тимчасових трансформаторних підстанцій на території лікарні, які були зруйновані російською ракетою. Це дозволить забезпечити лікарів та дітей постійним джерелом енергії.

ФК «Шахтар» надасть матеріальну та іншу необхідну допомогу родинам із дітьми, які постраждали від ракетного удару по лікарні.

Теги: лікарня Охматдит благодійність робота

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