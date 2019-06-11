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    Франція і Британія посилять патрулювання в Ла-Манші проти нелегалів

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    Франція і Британія посилять патрулювання в Ла-Манші проти нелегалів

    Французька сторона має намір збільшити кількість берегових патрулів в Ла-Манші

    Франція і Велика Британія збільшать кількість сил і засобів з метою спостереження за протокою Ла-Манш та протидії нелегальній міграції.

    Це питання обговорили міністри внутрішніх справ Франції Крістоф Кастанер і Великої Британії Саджит Джавід.

    «Міністр Кастанер запропонував розглянути шляхи покращення спостереження з повітря, що нині вже здійснюється вертольотом і дроном уздовж французької берегової лінії, а також додатково застосовувати дрон уночі», - повідомили у британському МВС.

    Французька сторона підтвердила намір збільшити кількість берегових патрулів у визначеній зоні.

    Як зазначається, головною метою посилення зусиль є перехоплення і повернення мігрантів, які човнами прагнуть дістатися Сполученого Королівства.

    За даними британського МВС, з початку року в континентальну Європу було повернуто 35 осіб, які нелегально потрапили на територію Великої Британію через Ла-Манш. З квітня 2018 року правоохоронці припинили діяльність 57 організованих злочинних груп, які нелегально переправляли людей через протоку.

    МВС Франція Велика Британія
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