Франція підозрює російського сенатора Керімова в ухиленні від сплати податків



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Суд призначив Керімову заставу в 20 мільйонів євро

Сенатора Керімова викликали до суду у справі придбання ним кількох вілл класу люкс за 127 млн євро

Прокуратура Ніцци висунула російському сенатору Сулейману Керімову звинувачення в ухиленні від сплати податків.

Про це повідомляє видання Nice Matin.

Сенатора викликали до суду у справі придбання ним кількох вілл класу люкс за 127 млн євро. При цьому у податкових органах сума покупки була зафіксована на рівні лише 35 млн євро.

У зв’язку з цим Керімову висунули звинувачення в ухиленні від сплати податків.

Суд призначив йому заставу в 20 мільйонів євро і не став обмежувати його свободу.

Як відомо, російський сенатор Сулейман Керімов був заарештований в аеропорту Ніцци 23 листопада 2017 року за звинуваченням у відмиванні і легалізації капіталів. Проти депутата російського парламенту відкрито кримінальну справу.

Згодом Керімов був звільнений з-під варти під заставу в 40 мільйонів євро. Олігарх жив в Альпах під підпискою про невиїзд і кілька разів приїжджав до Росії з дозволу суду.

У червні 2018 року французький суд зняв з Керімова звинувачення.

Раніше повідомлялося, що Франція видала ордери на арешт двох колишніх функціонерів Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА) в рамках розслідування справи про приховування випадків вживання допінгу.

Джерело: Європейська правда