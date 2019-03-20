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    Франція підозрює російського сенатора Керімова в ухиленні від сплати податків

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    <p>Суд призначив Керімову заставу в 20 мільйонів євро</p> - Франція підозрює російського сенатора Керімова в ухиленні від сплати податків

    Суд призначив Керімову заставу в 20 мільйонів євро

    Сенатора Керімова викликали до суду у справі придбання ним кількох вілл класу люкс за 127 млн євро

    Прокуратура Ніцци висунула російському сенатору Сулейману Керімову звинувачення в ухиленні від сплати податків.

    Про це повідомляє видання Nice Matin.

    Сенатора викликали до суду у справі придбання ним кількох вілл класу люкс за 127 млн євро. При цьому у податкових органах сума покупки була зафіксована на рівні лише 35 млн євро.

    У зв’язку з цим Керімову висунули звинувачення в ухиленні від сплати податків.

    Суд призначив йому заставу в 20 мільйонів євро і не став обмежувати його свободу. 

    Як відомо, російський сенатор Сулейман Керімов був заарештований в аеропорту Ніцци 23 листопада 2017 року за звинуваченням у відмиванні і легалізації капіталів. Проти депутата російського парламенту відкрито кримінальну справу.

    Згодом Керімов був звільнений з-під варти під заставу в 40 мільйонів євро. Олігарх жив в Альпах під підпискою про невиїзд і кілька разів приїжджав до Росії з дозволу суду.

    У червні 2018 року французький суд зняв з Керімова звинувачення.

    Раніше повідомлялося, що Франція видала ордери на арешт двох колишніх функціонерів Всеросійської федерації легкої атлетики (ВФЛА) в рамках розслідування справи про приховування випадків вживання допінгу.

    Джерело: Європейська правда

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