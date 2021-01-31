Франція та Німеччина готуються до суду з AstraZeneca у випадку зриву поставок вакцин

В ЄС припускають, що в компанії AstraZeneca зробили пріоритетом розповсюдження вакцини у Великобританії

Фармацевтична компанія може надати лише третину від обіцяних обсягів препарату

Британо-шведська фармацевтична компанієя AstraZeneca буде відповідати у суді у разі зриву запланованих поставок вакцини до Франції та Німеччини. За даними The Guardian. розробник обіцяє доставити в першому кварталі не більше третини від початково узгодженої кількості доз.

Зараз AstraZeneca, за різними даними обіцяє в першому кварталі 2021 року, від 25 до 31 мільйона доз для країн Євросоюзу, хоча за умовами контракту вони повинні надати 100 мільйонів доз. В ЄС припускають, що в компанії зробили пріоритетом розповсюдження вакцини у Великобританії і тому обмежують плановані поставки в Європу.

Державний секретар Франції з європейських справ Клеман Бон заявив, що вони готові попрацювати над штрафами і санкціями для AstraZeneca, якщо припущення підтвердяться.

«Якщо вони роблять пріоритет для інших напрямків, інших країн - наприклад, для Великобританії, – то ми будемо захищати наші інтереси. Контракти необхідно поважати. Дотримання контрактів – це не моральні зобов'язання, це юридичні зобов'язання. Штрафи або санкції можуть застосовуватися за кожною угодою», – сказав Бон.

Подібної позиції дотримується і міністр економіки і енергетики Німеччини Петер Альтмаєр.

«Якщо виявиться, що компанії не дотримуються своїх зобов'язань, нам доведеться думати про правові наслідки», – сказав Альтмайер.

Раніше керівники Всесвітньої організації охорони здоровʼя звернулися до керівництва Великої Британії та ряду інших розвинутих країн з проханням пригальмувати темпи вакцинації і поділитися запасами вакцини з більш бідними державами.