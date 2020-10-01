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    Франція відправить літак за журналістами, пораненими в Нагірному Карабаху

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    За словами французького президента, ситуація в Нагірному Карабаху серйозна, і він зробить все, щоб рухатися до мирного врегулювання - Франція відправить літак за журналістами, пораненими в Нагірному Карабаху
    За словами французького президента, ситуація в Нагірному Карабаху серйозна, і він зробить все, щоб рухатися до мирного врегулювання

    Макрон зазначив, що літак готовий репатріювати двох поранених французьких журналістів

    Президент Франції Еммануель Макрон заявив у четвер, 1 жовтня, що надішле санітарний літак за двома журналістам, пораненими в Нагірному Карабаху. Про це він сказав журналістам перед самітом лідерів ЄС в Брююселі, повідомляє Reuters.

    Макрон зазначив, що літак готовий репатріювати двох поранених французьких журналістів.

    За словами французького президента, ситуація в Нагірному Карабаху серйозна, і він зробить все, щоб рухатися до мирного врегулювання.

    Нагадаємо, Франція, Росія та США у четвер, 1 жовтня, закликали до негайного припинення вогню між Азербайджаном та етнічними вірменськими силами в Нагірному Карабаху. Вони закликали супротивників негайно повернутися до переговорів.

    Як повідомлялося, у Нагірному Карабаху під обстріл потрапили іноземні журналісти, є поранені. Журналіст французького видання Le Monde перебуває у важкому стані, написав у своєму Telegram-каналі спеціальний кореспондент РІА ФАН Аббас Джума, котрий перебуває в Карабасі. Другий журналіст Le Monde перебуває в операційній у Мартуні.

    Франція обстріл літак Азербайджан Вірменія Еммануель Макрон президент журналіст
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