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    Влада Азербайджану закрила понад 400 шкіл через конфлікт у Нагірному Карабасі

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    <span>Військові дії між Вірменією та Азербайджаном поновилися вранці 27 вересня</span> - Влада Азербайджану закрила понад 400 шкіл через конфлікт у Нагірному Карабасі
    Військові дії між Вірменією та Азербайджаном поновилися вранці 27 вересня

    Заняття в школах планують відновити ерез кілька днів

    В Азербайджані призупинили навчання в 420 школах, які розташовані в сусідніх конфлікту в Нагірному Карабасі регіонах. Їх планують відкрити через кілька днів.

    Про це заявив міністр освіти Азербайджану Емін Ельдар Амруллаєв, передає щоденна інформаційна газета «Дзеркало.az».

    «Всі школи в трьох районах повністю призупинили свою роботу, а в 11 районах було прийнято рішення про закриття деяких з них залежне від місця розташування», - повідомив він.

    За словами міністра, через три-чотири дні заняття в навчальних закладах планується відновити.

    Раніше МЗС озвучив позицію України щодо конфлікту в Нагірному Карабаху.

    «Україна підтримує територіальну цілісність Азербайджану, так само, як Азербайджан підтримував нашу територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах», - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

    Як повідомлялося, президент Азербайджану заявив про неприпустимість переговорів з Вірменією.

    Напередодні Вірменія звинуватила Туреччину у збитті винищувача. Натомість міноборони Азербайджану заяву Вірменії назвали звичною пропагандою.

    Світова преса повідомляє, що Росія та Туреччина можуть втрутитися у конфлікт у Нагірному Карабасі.

    До слова, українське посольство звернулось до українців з проханням утриматись від поїздок до Вірменії. Разом з тим, посольство закликає не відвідувати Нагірний Карабах.

    Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

    Як повідомлялося, Азербайджан оголосив про часткову мобілізацію. Також Азербайджан заявив про понад 550 убитих вірменських військових.

    27 вересня на Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.

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