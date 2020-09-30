Влада Азербайджану закрила понад 400 шкіл через конфлікт у Нагірному Карабасі
Заняття в школах планують відновити ерез кілька днів
В Азербайджані призупинили навчання в 420 школах, які розташовані в сусідніх конфлікту в Нагірному Карабасі регіонах. Їх планують відкрити через кілька днів.
Про це заявив міністр освіти Азербайджану Емін Ельдар Амруллаєв, передає щоденна інформаційна газета «Дзеркало.az».
«Всі школи в трьох районах повністю призупинили свою роботу, а в 11 районах було прийнято рішення про закриття деяких з них залежне від місця розташування», - повідомив він.
За словами міністра, через три-чотири дні заняття в навчальних закладах планується відновити.
Раніше МЗС озвучив позицію України щодо конфлікту в Нагірному Карабаху.
«Україна підтримує територіальну цілісність Азербайджану, так само, як Азербайджан підтримував нашу територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах», - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.
Як повідомлялося, президент Азербайджану заявив про неприпустимість переговорів з Вірменією.
Напередодні Вірменія звинуватила Туреччину у збитті винищувача. Натомість міноборони Азербайджану заяву Вірменії назвали звичною пропагандою.
Світова преса повідомляє, що Росія та Туреччина можуть втрутитися у конфлікт у Нагірному Карабасі.
До слова, українське посольство звернулось до українців з проханням утриматись від поїздок до Вірменії. Разом з тим, посольство закликає не відвідувати Нагірний Карабах.
Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.
Як повідомлялося, Азербайджан оголосив про часткову мобілізацію. Також Азербайджан заявив про понад 550 убитих вірменських військових.
27 вересня на Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.