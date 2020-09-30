Влада Азербайджану закрила понад 400 шкіл через конфлікт у Нагірному Карабасі



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Військові дії між Вірменією та Азербайджаном поновилися вранці 27 вересня

Заняття в школах планують відновити ерез кілька днів

В Азербайджані призупинили навчання в 420 школах, які розташовані в сусідніх конфлікту в Нагірному Карабасі регіонах. Їх планують відкрити через кілька днів.

Про це заявив міністр освіти Азербайджану Емін Ельдар Амруллаєв, передає щоденна інформаційна газета «Дзеркало.az».



«Всі школи в трьох районах повністю призупинили свою роботу, а в 11 районах було прийнято рішення про закриття деяких з них залежне від місця розташування», - повідомив він.

За словами міністра, через три-чотири дні заняття в навчальних закладах планується відновити.

Раніше МЗС озвучив позицію України щодо конфлікту в Нагірному Карабаху.

«Україна підтримує територіальну цілісність Азербайджану, так само, як Азербайджан підтримував нашу територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах», - заявив міністр закордонних справ Дмитро Кулеба.

Як повідомлялося, президент Азербайджану заявив про неприпустимість переговорів з Вірменією.

Напередодні Вірменія звинуватила Туреччину у збитті винищувача. Натомість міноборони Азербайджану заяву Вірменії назвали звичною пропагандою.

Світова преса повідомляє, що Росія та Туреччина можуть втрутитися у конфлікт у Нагірному Карабасі.

До слова, українське посольство звернулось до українців з проханням утриматись від поїздок до Вірменії. Разом з тим, посольство закликає не відвідувати Нагірний Карабах.