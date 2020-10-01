Міноборони Азербайджану показало відео знищення восьми «Градів» Вірменії
Військове відомство Азербайджану оприлюднило відео ударів по вірменським позиціях
Самохідна реактивна система залпового вогню «Град» є російською розробкою та перебуває, зокрема, на озброєнні Вірменії
Міністерство оборони Азербайджану повідомило про успішне знищення восьми ракетних установок «Град», які належали вірменській стороні в нагірно-карабаському конфлікті.
Про це йдеться на сайті міноборони.
Самохідна реактивна система залпового вогню «Град» є російською розробкою та перебуває, зокрема, на озброєнні Вірменії. Військове відомство Азербайджану оприлюднило відео ударів по вірменським позиціях.
Також повідомляється, в результаті інтенсивних обстрілу з вірменської сторони, були пошкоджені 116 будинків, а також 26 цивільних об'єктів. Зараз Генеральна прокуратура Азербайджанської Республіки вживає всі необхідні заходи для забезпечення переслідування та покарання винних у обстрілі мирного населення.
До слова, влада Азербайджану закрила понад 400 шкіл через конфлікт у Нагірному Карабасі
Раніше МЗС озвучив позицію України щодо конфлікту в Нагірному Карабаху.
Як повідомлялося, президент Азербайджану заявив про неприпустимість переговорів з Вірменією.
Напередодні Вірменія звинуватила Туреччину у збитті винищувача. Натомість міноборони Азербайджану заяву Вірменії назвали звичною пропагандою.
Світова преса повідомляє, що Росія та Туреччина можуть втрутитися у конфлікт у Нагірному Карабасі.
До слова, українське посольство звернулось до українців з проханням утриматись від поїздок до Вірменії. Разом з тим, посольство закликає не відвідувати Нагірний Карабах.
Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.
Як повідомлялося, Азербайджан оголосив про часткову мобілізацію. Також Азербайджан заявив про понад 550 убитих вірменських військових.
27 вересня на Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-карабаська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.