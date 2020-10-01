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    Міноборони Азербайджану показало відео знищення восьми «Градів» Вірменії

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    <p>Військове відомство Азербайджану оприлюднило відео ударів по вірменським позиціях</p> - Міноборони Азербайджану показало відео знищення восьми «Градів» Вірменії

    Військове відомство Азербайджану оприлюднило відео ударів по вірменським позиціях

    Скріншот з відео

    Самохідна реактивна система залпового вогню «Град» є російською розробкою та перебуває, зокрема, на озброєнні Вірменії

    Міністерство оборони Азербайджану повідомило про успішне знищення восьми ракетних установок «Град», які належали вірменській стороні в нагірно-карабаському конфлікті.

    Про це йдеться на сайті міноборони.

    Самохідна реактивна система залпового вогню «Град» є російською розробкою та перебуває, зокрема, на озброєнні Вірменії. Військове відомство Азербайджану оприлюднило відео ударів по вірменським позиціях.

    Також повідомляється, в результаті інтенсивних обстрілу з вірменської сторони, були пошкоджені 116 будинків, а також 26 цивільних об'єктів. Зараз Генеральна прокуратура Азербайджанської Республіки вживає всі необхідні заходи для забезпечення переслідування та покарання винних у обстрілі мирного населення.

    До слова, влада Азербайджану закрила понад 400 шкіл через конфлікт у Нагірному Карабасі

    Раніше МЗС озвучив позицію України щодо конфлікту в Нагірному Карабаху.

    Як повідомлялося, президент Азербайджану заявив про неприпустимість переговорів з Вірменією.

    Напередодні Вірменія звинуватила Туреччину у збитті винищувача. Натомість міноборони Азербайджану заяву Вірменії назвали звичною пропагандою.

    Світова преса повідомляє, що Росія та Туреччина можуть втрутитися у конфлікт у Нагірному Карабасі.

    До слова, українське посольство звернулось до українців з проханням утриматись від поїздок до Вірменії. Разом з тим, посольство закликає не відвідувати Нагірний Карабах.

    Азербайджан назвав конфлікт з Вірменією вітчизняною війною.

    Як повідомлялося, Азербайджан оголосив про часткову мобілізацію. Також Азербайджан заявив про понад 550 убитих вірменських військових.

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