У Нагірному Карабаху під обстріл потрапили іноземні журналісти, є поранені



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Близько 200 іноземних журналістів, які представляють понад 50 іноземних ЗМІ, акредитувалися у Вірменії для висвітлення подій у зоні карабаського конфлікту

Журналісти потрапили під обстріл в карабаському місті Мартуні

Автомобіль з журналістами Agence France-Presse (AFP) потрапив під обстріл. Про це повідомляє інформаційний штаб невизнаної Нагірно-Карабахської Республіки.

За їхніми даними, є поранені, жертв немає.

Водночас у штабі не уточнюють кількості журналістів і місце обстрілу.

Раніше в четвер повідомлялося про те, що журналісти потрапили під обстріл в карабаському місті Мартуні.

Журналіст французького видання Le Monde перебуває у важкому стані, написав у своєму Telegram-каналі спеціальний кореспондент РІА ФАН Аббас Джума, котрий перебуває в Карабасі. Другий журналіст Le Monde перебуває в операційній у Мартуні.

Журналісти низки видань потрапили під обстріл у карабаському місті Мартуні. Тут дістав поранення оператор телеканалу «Вірменія», журналіст вірменських інтернет-видань 24News, Civinet й оператор телеканалу «Вірменія».

Головний редактор російського телеканалу «Дождь» Тихон Дзядко повідомив, що біля Мартуні потрапив під обстріл його заступник Дмитро Єловський, він не постраждав.

Прессекретар МЗС Вірменії Анна Нагдалян повідомила, що близько 200 іноземних журналістів, які представляють понад 50 іноземних ЗМІ, акредитувалися для висвітлення подій у зоні карабаського конфлікту. «Велика їх частина вже прибула до Вірменії та Арцаху», – написала Нагдалян у Facebook.

Як повідомлялося 30 вересня, МЗС заявив, що Україна підтримує територіальну цілісність Азербайджану, так само, як Азербайджан підтримував нашу територіальну цілісність у міжнародно визнаних кордонах.

Нагадаємо, на Кавказі чергове загострення вірмено-азербайджанського конфлікту в Нагірному Карабасі. Збройні сили Вірменії продовжують обстріли в напрям азербайджанських прикордонників. Стало відомо про двох збитих вертольотах і трьох безпілотниках.

Конфлікт між двома країнами триває з 1988 року, коли населена переважно вірменами Нагірно-Карабахська автономна область заявила про вихід з Азербайджанської РСР.