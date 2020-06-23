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    МЗС: Іран у найближчі дні відправить «чорну скриньку» літака МАУ до Франції

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    Іран зберігає загальний контроль над розслідуванням катастрофи літака МАУ - МЗС: Іран у найближчі дні відправить «чорну скриньку» літака МАУ до Франції
    Іран зберігає загальний контроль над розслідуванням катастрофи літака МАУ

    Рішення про відправку бортового реєстратора було прийнято вже давно і «воно буде реалізовано найближчим часом», запевняють у Тегерані

    Іран найближчими днями відправить для розшифровки до Франції «чорну скриньку» збитого літака «Міжнародних авіаліній України».

    Про це йдеться в заяві на сайті МЗС Ірану за підсумками телефонної розмови міністра Мохаммада Джавада Заріфа з канадським колегою Франсуа-Філіпом Шампанем.

    «У телефонній розмові з міністром закордонних справ Канади Франсуа-Філіпом Шампанем в понеділок міністр закордонних справ Заріф повідомив йому, що Іран відправить «чорну скриньку» українського літака до Франції найближчими днями, щоб проаналізувати дані», - йдеться в повідомленні.

    Заріф зазначив, що рішення про відправку бортового реєстратора було прийнято вже давно і «воно буде реалізовано найближчим часом»

    Міністр також заявив, що Іран вже проінформував Україну про свою готовність вирішувати юридичні питання, процедури виплати компенсації сім'ям пасажирів, загиблих в результаті трагічного інциденту, а також про виплату компенсації за український авіалайнер.

    «Однак, додав Заріф, Україна досі не призначила делегацію для проведення переговорів, але Ісламська Республіка Іран продовжує займатися цим питанням», - повідомили в іранському міністерстві.

    Зазначимо, що минулого тижня Зеленський сформував делегацію для перемовин з Іраном щодо збитого літака МАУ.

    Нещодавно Іран офіційно попросив Францію допомогти розшифрувати «чорні скриньки» літака МАУ.

    Як відомо, відповідно до американських правил, Іран зберігає загальний контроль над розслідуванням, в той час як США та Україна акредитовані як країни, де літак будувався та експлуатувався. Канада також бере участь, адже в аварії загинули багато її громадян.

    Також повідомлялося, що у справі про катастрофу літака української авіакомпанії МАУ в Ірані затримали шістьох підозрюваних. Наразі під вартою перебувають лише троє фігурантів.

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