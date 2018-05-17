Французька компанія Total заявила про згортання діяльності в Ірані

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Фото: Reuters

Total розраховує отримати виключення із режиму санкцій США

Провідна французька енергетична компанія Total заявила про намір зупинити роботи на ділянці 11 газового родовища Південний Парс.

Про це повідомляє російське видання «Коммерсантъ».

В липні 2017 року Total придбала частку в 50,1% цього проекту. Дана домовленість стала першою великою угодою між західною енергетичною компанією і Іраном після скасування режиму санкцій у січні 2016 року.

Проте можливість вторинних санкцій США після виходу Вашингтону із домовленості щодо іранської ядерної програми змусила французьку енергетичну компанію переглянути власні плани. В 90% усіх фінансових операцій Total беруть американські банки, американським акціонерам належить 30% акцій, американські активи складають до 10 млрд доларів.

Проте паралельно із цим компанія Total планує отримати дозвіл від США продовжувати діяльність в Ірані, так як це було зроблено в 1996 році. Підвищує шанси французької компанії отримати виключення із режиму санкцій те, що розвиток родовища Південний Парс буде спрямований на розвиток внутрішніх потреб Ірану в газі, а не для експорту із метою отримання виручки.

Однак режим санкцій США щодо Ірану завадить реалізації планів Тегерану щодо розвитку потенціалу експорту газу. Мова йде як про експорт скрапленого газу, так і за допомогою газопроводів до Пакистану і Індії. При цьому формально залишитися в Ірані можуть лише російські і китайські компанії.

Проте навіть збереження присутності не означає продовження практичної діяльності. Саме так діяли китайські компанії CNPC і Sinopec у 2011-2015 роках.

Нагадаємо, у Німеччині розпочато будівництво німецького ділянки спірного газопроводу «Північний потік-2».