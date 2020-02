Французькі фармацевти взялися за розробку вакцини проти коронавірусу Covid-19



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Тестування вакцини на людях розпочнеться за рік-півтора

Поки що жодна вакцина або препарат не довели своєї ефективності у боротьбі з новим типом коронавірусу

Французька фармацевтична компанія Sanofi розпочне розробку вакцини проти нового типу коронавірусу Covid-19.

Компанія має намір використовувати результати попередніх робіт зі створення вакцини проти тяжких гострих респіраторних синдромів (SARS), повідомляється в прес-релізі Sanofi. Такі дослідження, зокрема, здійснювала Protein Sciences, придбана Sanofi у 2017 році.

Як зазначає компанія, Covid-19 належить до групи коронавірусів, що викликають респіраторні захворювання. У 2002 році коронавірус спровокував спалах атипової пневмонії.

Sanofi здійснюватиме розробки за підтримки Управління перспективних біомедичних досліджень і розробок міністерства охорони здоров'я і соціальних служб США (Barda).

За словами голови підрозділу з розробки вакцин Sanofi Девіда Лева, тестування вакцини на людях розпочнеться за рік-півтора, пише The Wall Street Journal. Він додав, що вона може стати доступною для широкого використання, принаймні в екстрених випадках, за три-чотири роки.

Поки що жодна вакцина або препарат не довели своєї ефективності у боротьбі з новим типом коронавірусу, зазначає WSJ. Декілька фармкомпаній, серед яких Moderna Inc., Inovio Pharmaceuticals Inc., Novavax Inc., а також найбільший американською виробник товарів для здоров'я Johnson & Johnson заявили про початок розробки вакцини проти коронавірусу.

Науковці з Університету Квінсленда в Австралії також працюють над створенням вакцини проти Covid-19.

Американська біофармацевтична компанія Gilead Sciences Inc., у свою чергу, досліджує можливості лікування пневмонії, викликаної коронавірусом, за допомогою свого експериментального препарату.

У Китаї станом на 00:00 за місцевим часом середи кількість хворих на пневмонію, спричинену коронавірусом Covid-19, сягнула 74,185 тис. осіб, смертельний результат зафіксовано у 2,004 тис. випадках, повідомив Держкомітет охорони здоров'я КНР.

Станом на ранок середи, 19 лютого, у світі, за винятком материкової частини Китаю, кількість осіб, що заразилися коронавірусом Covid-19, збільшилася до 1,012 тис., повідомила гонконзька газета South China Morning Post.

Як відомо, цієї ночі літак для евакуації українців з Уханя вилетів з аеропорту «Бориспіль».

Раніше повідомлялося, що Україна повністю готова до прийняття громадян, евакуйованих з Китаю і забезпечення безпеки як цих громадян, так і решти населення країни.