Літак для евакуації українців з Уханя вилетів з аеропорту «Бориспіль» графіка



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Повітряне судно надала авіакомпанія SkyUp Airlines

Борт вилетів з аеропорту «Бориспіль» 19 лютого о 03:01 ночі

Літак, який для евакуації українців та громадян ще кількох держав з Уханя надала авіакомпанія SkyUp Airlines, вилетів у напрямку Китаю.

Про це свідчать дані на сайті flightradar24.com.

Як зазначається, борт вилетів з аеропорту «Бориспіль» 19 лютого о 03:01 ночі.

Нагадаємо, глава МОЗ Зоряна Скалецька «з міркувань безпеки» відмовилися казати, куди привезуть евакуйованих з Уханя українців.

Літак спеціального рейсу SkyUp повернеться до України 20 лютого о 8 ранку.

Борт прибуде в аеропорт «Бориспіль», а не «Львів», як повідомлялося раніше.

Раніше повідомлялося, що Україна повністю готова до прийняття громадян, евакуйованих з Китаю і забезпечення безпеки як цих громадян, так і решти населення країни

Нагадаємо, раніше Зоряна Скалецька у відеозверненні заявила, що найстрашніший вірус у світі – це паніка і закликала не поширювати чутки та фейки, а перевіряти інформацію на сайтах Міністерства охорони здоров’я та Центру громадського здоров’я України.

Зазначимо, що голова МВС Арсен Аваков озвучив план евакуації українців із Китаю.

До слова, інфікованого коронавірусом українця з Diamond Princess найближчим часом мають виписати з лікарні.

Нагадаємо, у МОЗ заявили, що під час евакуації українців із Уханя на борт людей з симптомами ГРВІ допускати не будуть.