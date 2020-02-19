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    Літак для евакуації українців з Уханя вилетів з аеропорту «Бориспіль»

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    Повітряне судно&nbsp;надала авіакомпанія SkyUp Airlines - Літак для евакуації українців з Уханя вилетів з аеропорту «Бориспіль»
    Повітряне судно надала авіакомпанія SkyUp Airlines

    Борт вилетів з аеропорту «Бориспіль» 19 лютого о 03:01 ночі

    Літак, який для евакуації українців та громадян ще кількох держав з Уханя надала авіакомпанія SkyUp Airlines, вилетів у напрямку Китаю.

    Про це свідчать дані на сайті flightradar24.com. 

    Як зазначається, борт вилетів з аеропорту «Бориспіль» 19 лютого о 03:01 ночі.

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    Нагадаємо, глава МОЗ Зоряна Скалецька «з міркувань безпеки» відмовилися казати, куди привезуть евакуйованих з Уханя українців.

    Літак спеціального рейсу SkyUp повернеться до України 20 лютого о 8 ранку.

    Борт прибуде в аеропорт «Бориспіль», а не «Львів», як повідомлялося раніше.

    Раніше повідомлялося, що Україна повністю готова до прийняття громадян, евакуйованих з Китаю і забезпечення безпеки як цих громадян, так і решти населення країни

    Нагадаємо, раніше Зоряна Скалецька у відеозверненні заявила, що найстрашніший вірус у світі – це паніка і закликала не поширювати чутки та фейки, а перевіряти інформацію на сайтах Міністерства охорони здоров’я та Центру громадського здоров’я України.

    Зазначимо, що голова МВС Арсен Аваков озвучив план евакуації українців із Китаю.

    До слова, інфікованого коронавірусом українця з Diamond Princess найближчим часом мають виписати з лікарні.

    Нагадаємо, у МОЗ заявили, що під час евакуації українців із Уханя на борт людей з симптомами ГРВІ допускати не будуть.

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