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    Фріз звернулась до СБУ з вимогою розслідувати поросійські заяви Єрмака

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    <span>Андрій Єрмак заявив, що ніколи не називав п'ятого президента України Петра Порошенка винним у початку війни на Донбасі</span> - Фріз звернулась до СБУ з вимогою розслідувати поросійські заяви Єрмака
    Андрій Єрмак заявив, що ніколи не називав п'ятого президента України Петра Порошенка винним у початку війни на Донбасі

    За словами депутатки, Єрмак «вводив в оману наших міжнародних партнерів, чим не лише сколихнув світову спільноту, але й створив підстави для підриву довіри до України на міжнародній арені»

    Ексміністр у справах ветеранів, народний депутат фракції «Європейська Солідарність» Ірина Фріз спрямувала звернення до голови СБУ щодо необхідності здійснити всебічне розслідування діяльності помічника президента України Андрія Єрмака. Про це Фріз написала у Facebook.

    За словами депутатки, Єрмак «вводив в оману наших міжнародних партнерів, чим не лише сколихнув світову спільноту, але й створив підстави для підриву довіри до України на міжнародній арені».

    «Такі дії та використання ним у своїй риториці вочевидь прокремлівських месседжів в той час, коли наша держава дає мужню відсіч російському агресору, можуть розцінюватись як такі, що підпадають під ознаки діяння, визначеного статтею 111 КК України, – державна зрада», – заявила Фріз.

    У своєму зверненні Фріз прошись СБУ провести повну перевірку особи Єрмака та можливість зв’язку такої особи з політично зацікавленими представниками Російської Федерації як держави-агресора.

    Також у звернення є прохання «в межах своєї компетенції провести відповідну перевірку по факту вчинення Єрмаком діяння, що за своїм характером несе загрозу державному суверенітету, національній безпеці, конституційному ладу та територіальній цілісності України, з подальшим притягненням такої особи до кримінальної відповідальності».

    «І наостанок, отримуючи певну посаду та стаючи публічною персоною, ми водночас беремо на себе немалу відповідальність за свої подальші дії, вчинки, слова, які з моменту отримання посади вже виносяться на загал суспільства та отримують певну «питому вагу». Брехня Андрія Єрмака не може залишитися безкарною, а особа, яка дискредитує Україну, не має жодного морального права обіймати посаду помічника президента України», – заявила Фріз.

    «Тож чекаємо на відповідь та відповідні заходи реагування з боку СБУ», – підсумувала депутатка та оприлюднила фото звернення.

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    Фріз звернулась до СБУ з вимогою розслідувати поросійські заяви Єрмака
    Фріз звернулась до СБУ з вимогою розслідувати поросійські заяви Єрмака
    Фріз звернулась до СБУ з вимогою розслідувати поросійські заяви Єрмака

    Зазначимо, 13 листопада Фріз заявила, що радник президента Зеленського Андрій Єрмак, який фактично виконує функції тіньового міністра закордонних справ і веде переговори з міжнародними партнерами України, має бути зміщений зі своєї посади.

    Нагадаємо, 12 листопада помічник президента України Володимира Зеленського Андрій Єрмак заявив, що ніколи не називав п'ятого президента України Петра Порошенка винним у початку війни на Донбасі, а лише обговорював під час спілкування з тимчасовим повіреним у справах США в Україні Вільямом Тейлором та колишнім спецпредставником Держдепу США по Україні Куртом Волкером можливу причетність Порошенка до корупційних скандалів.

    Європейська солідарність СБУ США депутат держава розслідування державна зрада Андрій Єрмак радник
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