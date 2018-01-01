«Фронтовик» пропонує членам БПП налагодити спільну роботу в сфері медицини

Нардеп Гузь закликає колег у парламенті припинити «деструктивний популізм»

Народний депутат фракції «Народний фронт» Ігор Гузь звернувся до членів фракції БПП з пропозицією «припинити деструктивний популізм і налагодити спільну роботу в сфері медицини». «Вважаю, що нарешті їм треба взяти на себе відповідальність, подати і підтримати кандидатуру міністра охорони здоров’я та забезпечити



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Народний депутат фракції «Народний фронт» Ігор Гузь

Нардеп Гузь закликає колег у парламенті припинити «деструктивний популізм»

Народний депутат фракції «Народний фронт» Ігор Гузь звернувся до членів фракції БПП з пропозицією «припинити деструктивний популізм і налагодити спільну роботу в сфері медицини».

«Вважаю, що нарешті їм треба взяти на себе відповідальність, подати і підтримати кандидатуру міністра охорони здоров’я та забезпечити плідну і ефективну співпрацю міністерства і профільного комітету заради здоров’я і безпеки наших дітей», - заявив він.

Базуючись на численних публікаціях у ЗМІ, наголосив він, в більшості яких цитується голова парламентського профільного комітету Ольга Богомолець (БПП), «можна зробити висновок, що в Україні склалася важка епідеміологічна ситуація, і вона надалі буде погіршуватися».

«Незрозуміло тільки, чому політична сила, яка має свого голову профільного комітету, а також делегованого в Уряд в.о. міністра не консолідується задля вирішення цієї проблеми, а намагається перекладати відповідальність з хворої голови на здорову», - підкреслив Ігор Гузь.

Депутат підкреслив, охорона здоров’я, іще починаючи з 2014 року, була сферою відповідальності Блоку Петра Порошенка: «Колеги від початку наполягли, що мають кращий кадровий потенціал - і для керівника профільного комітету ВР, і для міністерства охорони здоров’я».

«Саме від БПП був делегований в Уряд Олег Мусій, який згодом разом із своїм заступником був звільнений Арсенієм Яценюком за зрив тендерних закупівель. Незважаючи на те що Прем’єр Яценюк регулярно доручав контролювати наявність запасу ліків і вакцин в регіонах і йому, і його наступнику.. Від цієї ж політичної сили було делеговано в Уряд і наступного міністра Олександра Квіташвілі, реформи якого не підтримали а ні голова комітету з охорони здоров’я, а ні партія», - сказав він.

Наразі досі залишається відкритим питання із призначенням вже третього міністра, яка в статусі в.о. перебуває більше півтора року, підкреслив депутат: «На жаль, активної підтримки і цього міністра з боку пані Богомолець не відчувається».

«Звертаюся до членів фракції БПП припинити деструктивний популізм і налагодити спільну роботу в сфері медицини. Вважаю, що нарешті їм треба взяти на себе відповідальність, подати і підтримати кандидатуру міністра охорони здоров’я та забезпечити плідну і ефективну співпрацю міністерства і профільного комітету заради здоров’я і безпеки наших дітей», - наголосив Ігор Гузь.

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